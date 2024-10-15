Kahve, tüm kültürlerde vazgeçilmez bir içecek olmaya başladı. Günde en az bir tane tükettiğimiz kahveyi yudumlarken geriye kalan telveleri ne yapıyorsunuz?

Herkes gibi biz de atıyoruz evet ancak uzmanlara göre bu telveleri atmamanız çok daha iyi.

Çünkü kırk yıl düşünseniz de aklınıza gelmeyecek bir kullanım şekli açıklandı!

Dünyanın her yerinde tüketilen kahveleri göz önüne alınca, kahve atıklarını da tahmin edebiliyoruz.

Telvelerin peeling etkisi gördüğü ve genelde ciltte kullanımına iyi geldiği, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak bugün size bahsedeceğimiz kullanımı, muhtemelen daha önce aklınıza bile gelmemiştir. Filtre kahve, Türk kahvesi ya da kahve çekirdekleri, hiç fark etmiyor. Hepsinin de ortak bir kullanım alanı var!

Yapılan bir çalışma, duyanları ve özellikle kahve severleri şaşırttı. Çünkü araştırmaya göre kahve telvesi, betonu güçlendirmek için bulunmaz bir nimet. Evet doğru duydunuz, bildiğimiz beton!

Isıl işlem görmüş kahve telvesi, betonun basınç dayanımını artırıyor.

Ortaya çıkan sonuçlara göre kahve telvesi, betonun dayanıklılığını %30 oranında artırmaya yarıyor. Avustralya’daki çalışma ekibi, normal şartlarda inşaat sektörünün nehir ve göl gibi doğal oluşumlardan kum çıkardığını; kahve telvesinin de aynı işlem görebileceğini ve böylece doğal yaşam alanlarının korunabileceğini belirtiyor.

Journal of Cleaner Production Dergisi’ndeki araştırmacılar, bu bilgiyi teyit etmek için kafelerde kullanılan kahvelerin atıklarını toplayarak bir deney gerçekleştirdi. Betonun özelliklerini nasıl etkilediğini görmek isteyen ekip, sonuçlar karşısında şaşkındı. Çünkü gerçekten de kum yerine kahve kullanmak, basınç dayanımını artırmıştı.

İyi de bu nasıl gerçekleşebiliyor?

Elimizde aldığımızda kum gibi dağılan kahve telvesi, nasıl oluyor da betonu güçlü hâle getirebiliyor?

Kahve telvesi, betonun bir bileşeni olarak denendiğinde betonun zayıfladığı görülüyor. Çünkü ham kahve telvesi, taze betona zararlı kimyasallar salıyor ve çimentonun sertleşmesini sağlayan kimyasal reaksiyonları bozuyor.

Kahve telvesinin doğrudan kullanımı işe yaramadığı için araştırmacılar, piroliz adı verilen bir işlem uyguluyor. Bu işlemle kahve telvesi "biyokömür" adı verilen bir malzemeye dönüştürülüyor. Bu biyokömür de betonda, kumun yerine kullanılabilecek uygun bir malzeme hâline geldi. Şu anda uzun süreli performansı test ediliyor, olumlu sonuç verirse ardından sahada da uygulamalara başlanacağı düşünülüyor.

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