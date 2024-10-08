2006 yılında Coca-Cola, kahve aromalı ürünü olan “Coca-Cola BlaK”i piyasaya sürdü ancak kısa süre sonra kaldırıldı. Sevilen 2 içeceğin birleşimi neden hızlı bir şekilde geri çekildi ki?

Kahve ve kola… Birçoğumuzun favori içeceklerindendir. “O zaman neden ikisi bir arada olmasın ki?” fikri, kulağa basit olduğu kadar cazip gelebilir. Coca-Cola da tam olarak bunu denemiş.

Gelin görün ki başarısız olmuş ve piyasaya sürüldükten hemen hemen 1.5 sene sonra geri çekilmiş. Bu başarısızlık hikâyesinin derinine dalalım.

Kahve aromalı kola “Coca-Cola BlaK”, 2006 senesinde ortaya çıktı.

Coca-Cola, kahve aromalı kolayı ilk olarak 2006 yılında Fransa’da çıkardı. Ardından ABD’de de piyasaya sürüldü. “Günün herhangi bir saatinde ve herhangi bir noktasında bir toparlama arayanlar” hedef kitleleriydi.

Sonuçta her iki içecek de farklı kültürlerin ayrılmaz bir parçası olan sosyal içeceklerdi. İkisinin sentezi, kahve ve kola geleneklerini çağdaş bir şekilde yakalamak olarak görülüyordu. Başarısız olması pek mümkün değil gibi duruyordu.

Tüketici bu fikirden pek hoşlanmadı.

45 kalori, 12 gr şeker ve 12 gr karbonhidrat içeren bu kahveli kola hem klasik şekerli soda severlere hem de düşük kalorili seçeneklere yönelenlere göz kırpmaya çalıştı. Üstelik siyah tasarımı, alışılmışın dışındaydı. Kahveye atıfta bulunmaya çalışmışlardı.

Açıkçası insanların pek hoşuna gitmedi. Piyasaya sürüldükten 16 ay sonra üretimi durduruldu. Zaten büyük bir kumar oynamışlardı. İçecek eleştirmeni Helga, 2007 yılında şöyle demişti: "Sanki hem kahvenin hem de kolanın kalbini çıkarmışlar ve bizi ikisi arasında rahatsız edici bir ateşkese maruz bırakmışlar.”

Pazarlama hataları vardı.

Coca-Cola, sadık bir kitleye sahip. Daha önce formülünü ufacık da olsa değiştirme girişimleri bulunduğunda büyük tepkilere maruz kaldı. Kahve aromalı Coca-Cola da böyle bir değişikliğin neden gerekli olduğuna doğru düzgün bir yanıt getiremedi. Var oluş sebebi anlamsız kalmıştı…

Şirketin teknik sorumlusu Nancy Quan, CNN’e verdiği röportajda şöyle dedi: "İnsanların Coca-Cola markası içinde bir kahve portföyüne sahip olmaya hazır olduğunu sanmıyorum. Ürünün zamanlaması kötüydü.”

İşte Coca-Cola BlaK, cüretkâr bir içecek olarak ortaya çıksa da tüketicilerde umduğu karşılığı bulamadı ve silinip gitti.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: