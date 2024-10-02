Kahve, birçok kişi için sabah ritüelinin vazgeçilmez bir parçası. Peki, kahveye olan bu bağımlılığımızı biraz daha sağlıklı hâle getirmek için “kafeinsiz kahve” seçeneğini tercih ediyorsanız, gerçekten tamamen kafeinsiz bir içecek mi içiyorsunuz?

Birçok insan kafeinsiz kahveye yöneldiğinde, bu soruyu göz ardı edebilir ama gerçekler biraz şaşırtıcı olabilir!

Bakın, kafeinsiz diye içtiğiniz kahvenin içinde aslında ne kadar kafein var?

Kafeinsiz kahve nasıl üretilir?

Kafeinsiz kahve, adından da anlaşılacağı gibi normal kahve çekirdeklerinin kafein içeriğinin büyük ölçüde azaltılmasıyla elde ediliyor. Ancak bu işlem, tam anlamıyla tüm kafeini ortadan kaldırmıyor.

Kahve çekirdekleri kafeinden arındırılırken solventler, su veya karbondioksit gibi çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bu işlemler sonucunda kahve çekirdeklerindeki kafein oranı %97 azaltılıyor. Yani "kafeinsiz kahve" aslında küçük miktarda kafein içeriyor.

Bir fincan normal kahvede yaklaşık 95 mg kafein bulunurken, kafeinsiz kahvede bu miktar yaklaşık 2 ila 5 mg arasında olabiliyor. Bu da tamamen kafeinsiz bir kahve içmeyi umuyorsanız, beklentilerinizi biraz düşürmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Neden hâlâ bir miktar kafein var?

Kahve çekirdekleri doğal olarak kafein içeriyor ve bu nedenle %100 kafeinsiz kahve üretmek teknik olarak çok zor.

Kafein çıkarma işlemi, çekirdeğin kimyasal yapısını değiştirdiği için belirli bir noktaya kadar kafein çıkarılabiliyor ancak küçük miktarlarda kafein kalması kaçınılmaz.

Ayrıca kafeinsiz kahvenin tadını koruması da önemli bir unsur. Kafein çıkarma işlemi sırasında çekirdeklerin tadı ve aroması da etkileniyor. Bu nedenle tamamen kafeinsiz hâle getirmek, kahvenin o eşsiz aromasından da ödün vermek anlamına gelebiliyor.

Kafeinsiz kahve içmenin faydaları

Kafeinsiz kahve, özellikle kafeine karşı hassasiyeti olanlar veya uyku sorunları yaşayanlar için iyi bir alternatif. Kafein tüketimini sınırlamak isteyen ama kahve içme alışkanlığından vazgeçmek istemeyenler için de çözüm.

Kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon veya anksiyete gibi kafeine bağlı sorunlar yaşıyorsanız, kafeinsiz kahve sizin için ideal bir seçenek olabilir.

Ancak yine de dikkatli olunmalı! Eğer günde birkaç fincan kafeinsiz kahve tüketiyorsanız, bu küçük kafein miktarları zamanla birikerek vücudunuzda istenmeyen etkiler yaratabilir.

Bu nedenle, tamamen kafeinsiz bir yaşam istiyorsanız, kahve dışında alternatif içecekler düşünmeniz de iyi olabilir.

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