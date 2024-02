2018 yılında Netflix’te yayınlanarak hayatımıza damga vuran You dizisi, her sezonuyla gerilim yaratırken izleyiciyi de ekran başına kilitliyor. Dizi, stalk kültürünün yoğunlaştığı bu dönemde maskelerin ardına gizlenmiş soğuk kanlı katillerin de olduğunu bizlere hatırlatıyor. Biz de her sezon finalinde bir sonraki bölümü merakla bekleten You benzeri dizileri derledik. Listemizdeki yapımları en az aynı heyecan ve keyifle izleyeceğinize eminiz.

Caroline Kepnes'in romanından uyarlanan You, bir aşkın nasıl takıntıya dönüştüğünü ele alıyor. New York’ta yaşayan Joe Goldberg’in saplantılı bir şekilde aşık olduğu ve takıntılı bir ilişki yaşadığı kadınları konu alan dizinin ilk sezonunda Joe'nun Beck adında bir kadına olan saplantılı ilgisini ve onunla ilişkisini merkezine aldığını izlemiştik. Fakat Joe, sanıldığı kadar masum değildi ve her geçen bölümde de onun bu karanlık yönlerini gördük. Her sezon, Joe'nun saplantılı aşkıyla, takıntılarıyla ve karanlık sırlarıyla başa çıkma yolculuğunu izleyicilere sunan dizi, aynı zamanda toplumsal dinamikleri ve insan psikolojisini de derinlemesine ele alıyor. Bu diziyi seyredenlerin severek takip edeceği, You benzeri dizileri sizler için ele almaya çalıştık. Keyifli seyirler! You benzeri dizi önerileri: Chloe

Mindhunter

Bates Motel

Big Little Lies

The Sinner

Killing Eve

Dexter

The Fall

Dirty John

Hannibal Tutkulu bir aşkın ardında yatan karanlık sırlar: Chloe Yıl: 2022

Tür: Dram, Gizem

IMDb: 6.6 Sosyal medyanın hayatımızı ele geçirdiğini anlatan Chloe, bir insanın hayatının nasıl olumsuz bir şekilde etkileneceğini çok güzel anlatıyor. Dizideki Becky karakteri, Chloe'nin hayatını sosyal medya üzerinden takip ederek kendini onunla karşılaştırmakta ve onun hayatına takıntılı hâle gelmektedir. Bu durum, popüler kültürün dayattığı bir akran kıskançlığı olarak yorumlanabilir. Becky'nin kendi yaşamında yaşadığı sıkıntılar ve belirsizlikler, Chloe'nin "mükemmel" hayatına olan takıntısını daha da artırınca işler onulmaz bir noktaya geliyor. Zihinlerin derinliklerine inen karanlık bir yolculuk: Mindhunter Yıl: 2017 - 2019

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.6 Mindhunter, konusu itibariyle izleyiciyi hemen içerisine alan bir dizi. Diziyi bu kadar özel yapan şey ise sıradan bir polisiye dizisi olmayışı. Gerçek seri katil hikâyeleri derlemesinden oluşması, başarılı kostüm ve mekan seçimleri Mindhunter'ın hayranlarını da artırdı. Sıradan bir polisiye dizisi değil dedik, çünkü seri katillerin işledikleri cinayetleri soruşturan FBI Ajanı Holden Ford ve Bill Tench, cinayetin "nasıl" işlendiğinden çok "neden" işlendiğini ele alıyor. IMDb puanı ile de seveninin bir hayli fazla olduğunu söylememize gerek yok. Aile bağlarının karanlık sırları: Bates Motel Yıl: 2013 - 2017

Tür: Dram, Korku, Gizem

IMDb: 8.1 Bates Motel, korku ve gerilim severler için ilgi çekici bir dizi. Ünlü "Psycho" filminin modern bir uyarlaması olarak karşımıza çıkan hikâyede, Norman Bates'in gençlik yıllarına ve annesi Norma Bates'in hayatına odaklanıyor. Küçük bir kasabada bulunan ve Bates ailesi tarafından işletilen Bates Motel'in etrafında gelişen karanlık olayları izliyoruz. Gizemli bir atmosfere sahip olan dizide Norman Bates'in karakterinin evrimi ve psikolojik durumu sizleri sürükleyebilir. Ana karakterlerin derinlemesine incelenen karmaşık ilişkileri ve kasabanın sırları, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye yetiyor. Gizemli sırlarla dolu bir toplumun arka planında yatan karmaşık ilişkiler: Big Little Lies Yıl: 2017 - 2019

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.4 Big Little Lies, karmaşık ilişkileri ve derin karakterleriyle dikkat çeken çerez bir dizi. Hikâye, bir cinayet soruşturması etrafında şekillenirken yüksek gelir kesiminin nezih yaşantısının nasıl birden tepetakla olabildiğine de pencere aralıyor. Nicole Kidman, Reese Witherspoon ve Shailene Woodley'in muhteşem performansları dizinin başarısını artırmış görünüyor. Konusu itibariyle ülkemizde yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisini andırırken kadınların güçlü bağlarını ve toplumsal rollerini ele alarak derinlemesine gerilim dolu dakikalar yaşatıyor. Bir cinayetin ardındaki şok edici gerçekler: The Sinner Yıl: 2017 - 2021

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 7.9 The Sinner, sıra dışı cinayetleri ve karmaşık karakterleriyle dikkat çeken bir psikolojik gerilim dizisi. Her sezon bağımsız bir cinayet vakasını ele alırken izleyiciyi olayın ardındaki nedenleri düşünerek beyin fırtınası yapmaya yönlendiriyor. Jessica Biel'in etkileyici performansıyla öne çıkan dizi, sürükleyici atmosferi ve şaşırtıcı olay örgüsüyle gerilim sevenleri ekran başına kilitlemeyi de başarmış durumda. Ölümcül bir takıntının nefes kesen kovalamacası: Killing Eve Yıl: 2018 - 2022

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

IMDb: 8.1 Killing Eve, Luke Jennings'in Codename Villanelle adlı kitabından uyarlama bir dizi. Ajan olma hayali kuran Eva ve lüks hayatı seven sosyopat bir katil Villanelle arasında geçen bu macera dolu yolculuk, nefes kesici bir maceraya dönüşüyor. Birden fazla dil bilen Villanelle, dizi boyunca birden çok ülkede görülüyor. Bu iki kadının hayatını kesiştiren şey ise art arda işlenen cinayetlerin peşine düşen Eva ve Villanelle'nin kedi fare oyununa dönen macerası. Fakat diziyi daha ilgi çekici kılan ise Eva'nın bu katile karşı anlam veremediği hisler beslemeye başlaması. Peki sizce sonra ne oluyor? Bir seri katilin içsel çatışmaları ve adalete olan saplantılı yolculuğu: Dexter Yıl: 2006 - 2013

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8.7 En sevilenler arasında olduğu için Dexter'ı es geçmek istemedik. Bir kan analisti olarak polis departmanında çalışan Dexter Morgan, çocukken annesi öldürülünce bir polis memuru tarafından büyütülüyor. Kanun tarafından cezalandırılamayan suçluları hedef alarak çalışan Dexter, içindeki kanlı içgüdülere engel olamıyor. Bu hikâyeyi daha garip yapan ise kendisinin de bir seri katil olması. Diziyi izlerken hem Dexter'ın iç dünyasını keşfedebilir; hem de dramatik yönüyle sizi farklı duygular içine sokabilir. Bir avcı ve av arasındaki psikolojik savaş: The Fall Yıl: 2013 - 2016

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 8.1 Birden fazla ödül almış başarılı bir yapım olan The Fall, karşımıza yine bir cinayet vakasıyla çıkıyor. Bu dizide diğerlerinden farklı olarak bir kadın düşmanı katili görüyoruz. Belfast'ta yaşanan korkunç cinayetlerin peşine düşmek için görevlendirilen Başkomiser Gibson, sadist bir kadın düşmanı olan Paul Spector'ın peşine düşer ve gerilim dolu macera böylece başlamış olur. Dizinin öne çıkan yanı, kadın polis olan Gibson'ın meslek hayatında karşılaştığı zorluklara cesurca göğüs germesiydi. Özellikle kadın izleyicilerin, dizinin içinde yer yer kendilerinden bir parça bulacaklarını düşünüyoruz. Tehlikeli bir aşkın ardında yatan karanlık sırlar: Dirty John Yıl: 2018 - 2020

Tür: Suç, Dram

IMDb: 7.3 Dirty John dizisini tek bir cümle ile özetlememiz gerekirse: "Mükemmel bir hayatın yanlış insanlarla nasıl mahvolabileceğini anlatıyor!" derdik. Çünkü işinde başarılı bir doktor olan John ve sosyal platform üzerinden tanıştığı Debra'nın arasında geçen ilişkiyi anlatıyor dizi. Buraya kadar bir sorun görünmese de ilişkileri evliliğe döndüğünde John'da bir şeylerin ters gittiğini anlayan Debra için her şey çok geç olacak. Bir çıkmaza sürüklenen bu aşkın nasıl tehlikeli bir ilişkiye evrildiğine şahit olacağınız nefes kesici bir dizi. Bir seri katilin maskesinin altındaki dehşet verici gerçek: Hannibal Yıl: 2013 - 2015

Tür: Suç, Dram, Korku

IMDb: 8.5 Vurucu final sahneleriyle hafızanıza kazınacak olan Hannibal, polisiye sevenler için tam olarak aranan kan. FBI’a danışmanlık yapan, katillerle empati kurma yeteneğine sahip Will Graham ve oldukça zeki, tanınmış psikiyatr Hannibal Lecter arasında geçen bir dizi. Bir katilin peşinde oldukları için işbirliği yapan bu ikili arasında zamanla garip bir ilişki oluşmaya başlayacak. Başta sağlıklı bir doktor - hasta ilişkisi gibi görünen bu durum, daha sonra aralarında bir zeka savaşına dönüşecek. Hassas bir mideniz varsa izlemeden önce uyarı yapmakta fayda var, şimdiden iyi seyirler! Diziler ile ilgili diğer içeriklerimiz: İLGİLİ HABER Son Birkaç Yılda Furya Olan Yeni Nesil Türk Komedi Dizileri (Bazılarını Bir Hafta Sonunda Bitirebilirsiniz) İLGİLİ HABER 2023'te ABD'de Dijital Platformlarda En Çok İzlenen Diziler ve Filmler Belli Oldu: Tahmin Edemeyeceğiniz Bir Dizi Zirvede! İLGİLİ HABER Bu Dizileri Tek Karesinden Tanıyıp 10'da 10 Yapabilecek misin? Baştan Uyaralım, Göründüğü Kadar Kolay Değil! Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

0 0 0 0 0