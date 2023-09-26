Hem dizi sektörünün durmaksızın yeni yapım yayınlamasından hem de bu dizilerin hızlı bir şekilde tüketilmesinden dolayı izleyecek "muhteşem" bir dizi bulmak samanlıkta iğne aramak kadar zor oldu. Beğenip beğenmeyeceğinizin asla garantisi olmasa da sizler için son yılların birbirinden iyi dizilerini bir araya getirerek bu listeyi hazırladık.

Son zamanlarda izleyecek kaliteli bir yapım bulmakta ciddi anlamda zorlanır olduk. "Kaliteli" yapım denildiğinde bu kavram kişiden kişiye değişir tabii, bunu da es geçmeyelim ancak son yıllarda çıkan dizilerin bazıları kurgu bazıları oyunculuk anlamında sınıfta kalabiliyor.

Popüler olan yapımlar haricinde kaliteli bir dizi arayışındaysanız sizler için son yılların birbirinden kaliteli dizilerini bir araya getirdik. Dramadan gerilime, bilim kurgudan komediye birçok dizinin yer aldığı bu liste sizlere ilaç gibi gelecek. Her türden kitleye hitap eden bu listedeki dizilerin puanları her ne kadar yüksek olsa da beğeni olayının bir zevk olduğunu da hatırlatalım...

Tarihin tozlu sayfalarına götüren: Bir Küçük Işık / A Small Light

Tür: Drama, biyografi

Drama, biyografi Yıl: 2023

2023 Oyuncular : Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar

: Bel Powley, Joe Cole, Amira Casar Yaratıcı: Tony Phelan

Tony Phelan ​IMDb: 8.4

​Bu yıl adından en çok söz ettiren dizilerden biri olan Bir Küçük Işık / A Small Light, Amsterdam'daki Nazi işgali sırasında Anne Frank ve ailesinin saklanmasında kritik bir rol oynayan Miep Gies'in ilham verici yaşam öyküsüne odaklanıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen bu 8 bölümlük mini dizi, sizleri tarihin tozlu sayflarına götürecek.

The Office sevenlerin bayılacağı: Jüri Görevi / Jury Duty

Tür: Komedi

Komedi Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: James Marsden, Alan Barinholtz, Susan Berger

James Marsden, Alan Barinholtz, Susan Berger Yaratıcı: Lee Eisenberg

Lee Eisenberg IMDb: 8.3

Komediye ve kahkaha atmaya doyacağınız Jüri Görevi / Jury Duty'de kendisi dışında herkesin oyuncu olduğunu fark etmeyen jüri üyesi Ronald Gladden'ın gözünden bir Amerikan jüri davasının iç işleyişine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.

Absürt mizah soslu drama: Reservation Dogs

Tür: Komedi, Suç

Komedi, Suç Yıl: 2021-2023

2021-2023 Oyuncular : D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis

: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis Yaratıcı: Sterlin Harjo

Sterlin Harjo IMDb: 8.2

Reservation Dogs, Oklahoma'nın kırsal kesiminde yaşayan dört yerli gencin, Kaliforniya'ya gitmek için para biriktirmeye çalışırken atıldıkları maceraları anlatıyor. Para biriktirmek için her türlü illegal yola başvuran bu ekip, kendilerinden ve yaşadıkları deneyimlerden izler taşıyan bir hikâye anlatıyor. İzleyenleri eğlenceli bir dünyaya davet eden bu dizinin her bir bölümü otuz dakikayı da geçmiyor. Yani bölümleri izlemesi son derece kolay ve keyifli.

Z kuşağının empatiyle izleyeceği: Primo

Tür: Komedi

Komedi Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: Christina Vidal, Ignacio Diaz-Silverio, Carlos Santos

Christina Vidal, Ignacio Diaz-Silverio, Carlos Santos Yaratıcı: Shea Serrano

Shea Serrano IMDb: 8.1

San Antonio'lu bir genç olan Rafa, üniversite hedefleri ve kendisinden beklenen toplumsal sorumlulukların içinde sıkışıp kalmıştır. 8 bölümlük bir mini dizi olan Primo'da, aynı zamanda annesiyle yaşayan Rafa'nın hem telaşlı ev hayatı hem de günden güne artan sorumlukluları arasında bir denge kurmaya çalışmasına tanıklık ediyoruz.

Mizahın tepe noktası: Cunk on Earth

Tür: Komedi

Komedi Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson

Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson IMDb: 8.1

Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker'dan Netflix için gelen mini belgesel dizi Cunk on Earth, son zamanların en başarılı işlerinden biri. Dizide Philomena Cunk, alanında uzman olan kişilere insanlığın ilerleyişi hakkında sert sorular soruyor. Acı acı güldüren bu mocumentary (sahte belgesel), uygarlık tarihinin izini sürerek insanlığın geldiği noktayı adeta gözler önüne seriyor.

Derinliğe sahip bir hikâyesi olan: Tanrı'nın Damlaları / Drops of God

Tür: Drama

Drama Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Tomohisa Yamashita, Fleur Geffrier, Tom Wozniczka

Tomohisa Yamashita, Fleur Geffrier, Tom Wozniczka Yaratıcı: Quoc Dang Tran

Quoc Dang Tran IMDb: 8.1

Drops of God, Kamino Shizuku'nun Tanrı'nın Damlaları adlı Japon mangasından uyarlanan bir Apple TV dizisi. Şarap biliminin simgesel figürü olan Alexandre Léger, 60 yaşında Tokyo'daki evinde vefat eder. Şarap koleksiyonunu ise uzun yıllardır görmediği kızı Camille'ye bırakır. Ancak Camille'nin mirasına sahip çıkabilmek için genç ve zeki bir şarap üreticisiyle rekabet etmek zorunda kalır.

Komedi ve dram türünün iç içe geçtiği: Shrinking

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford

Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford Yaratıcı: Brett Goldstein

Brett Goldstein IMDb: 8

After Life dizisiyle birçok benzer yanının olduğu dizi, yas tutan bir terapistin danışanlarına tam olarak ne düşündüğünü söyleyerek kuralları çiğnemeye başlamasıyla ilginç bir hâl almaya başlar. Mimik ordinaryüsü Jason Segel'in başrolünde olduğu Shrinking, pozitif hissettiren nadir yapımlardan biri.

Tersine çevrilmiş bir dedektiflik dizisi: Poker Face

Tür: Komedi, Suç

Komedi, Suç Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg

Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg Yaratıcı: Rian Johnson

Rian Johnson IMDb: 7.9

Birinin yalan söylediğini tespit etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan Charlie Cale, çözmekten kendini alamadığı birbirinde tuhaf suçlarla karşılaşıyor. Tersine çevrilmiş bir dedektiflik dizisi olan Poker Face'in her bölümünün başında ilk önce suç ve fail gösteriliyor; daha sonra ise Charlie, gizemi çözmeye çalışırken izleyenler onu takip ediyor.

Gerilimle başlayıp feminist bir dramaya dönen: Alice Hart'ın Kayıp Çiçekleri / The Lost Flowers of Alice Hart

Tür: Drama

Drama Yıl: 2023

2023 Oyuncular: Sigourney Weaver, Asher Keddie, Leah Purcell

Sigourney Weaver, Asher Keddie, Leah Purcell IMDb: 7.9

Sigourney Weaver'ın muhteşem oyunculuğuna doyduğumuz dizinin ana karakteri Alice Hart. Hart'ın anne ve babası gizemli bir yangında ölür. Daha sonra büyükannesiyle birlikte bir çiçek çiftliğinde yaşamaya gönderildiğinde ise hayatının dramatik bir şekilde değiştiğini görecektir.

Galaktik bir yolculuğa çıkartan: Foundation

Tür: Drama, Bilim kurgu

Drama, Bilim kurgu Yıl: 2021-

2021- Oyuncular: Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey

Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey Yaratıcı: Josh Friedman

Josh Friedman IMDb: 7.5

​Isaac Asimov'un ödüllü romanlarından uyarlanan Foundation, bir grup sürgünün Galaktik İmparatorluk'un çöküşünün ortasında insanlığı kurtarmak ve medeniyeti yeniden inşa etmek için çıktıkları muazzam yolculuğu konu ediniyor.

Destansı bir aşk hikâyesi: Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Tür: Drama, Tarih

Drama, Tarih Yıl: 2023

2023 Oyuncular: India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley

India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley IMDb: 7.4

​Bridgerton dizisinin Kraliçe Charlotte'ını konu alan spin-off serisi, son zamanların en popüler yapımlarından biri. Genç kraliçenin İngiltere Kralı George ile evlenmesine kadar olan süreçteki destansı aşk hikâyesini konu alan dizi, Charlotte'un yüksek sosyeteye dönüşmesine odaklanıyor.

Gerilimi iliklerinizde hissedeceğiniz: A Spy Among Friends

Tür: Drama, Gerilim

Drama, Gerilim Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Guy Pearce, Damian Lewis, Anna Maxwell Martin

Guy Pearce, Damian Lewis, Anna Maxwell Martin IMDb: 7.3

​Kim Philby'nin Moskova'ya kaçmadan önce Beyrut'ta geçirdiği dönemi anlatan yapım, Ben Macintyre'ın aynı adlı kitabından uyarlanan bir mini dizi. Nicholas Elliott, 1963 yılında İngiltere'de MI6 için istihbarat görevlisi olarak çalışır ancak yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Kim Philby'nin KGB ajanı olduğunu Sovyetler Birliği'ne iltica ettiğini öğrenince büyük bir kargaşa içinde kalır.

Şahane bir "Katil kim?" dizisi: The Afterparty

Tür: Komedi, Suç

Komedi, Suç Yıl: 2022-

2022- Oyuncular: Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoe Chao

Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoe Chao Yaratıcı: Christopher Miller

Christopher Miller IMDb: 7.3

Son derece masum bir lise buluşmasının ardından düzenlenen parti, korkunç bir ölümle sonuçlanınca herkes şüpheli konumuna düşer. Bir dedektif ise eski sınıf arkadaşlarını teker teker sorguya çeker. Ancak her biri hikâyeyi kendine göre anlatınca ortaya şok edici gerçekler çıkar.

Hayatın içindeki detayları mükemmel işleyen: Lucky Hank

Tür: Komedi, Drama

Komedi, Drama Yıl: 2023-

2023- Oyuncular: Bob Odenkirk, Mireille Enos, Cedric Yarbrough

Bob Odenkirk, Mireille Enos, Cedric Yarbrough Yaratıcı: Paul Lieberstein

Paul Lieberstein IMDb: 6.8

Pulitzer ödüllü yazar Richard Russo'nun üniversitede öğretmenlik yaparken yaşadığı deneyimlerden esinlenerek yazdığı Straight Man adlı romanından uyarlanan dizide, İngilizce Bölüm Başkanı William Henry yani Hank'in hayatı bir çözülmenin başlangıcındayken karısı Lily de yaptığı seçimleri sorgulamaya başlar. Bob Odenkirk'in performansı ile taşıdığı bu harika yapım 2023'ün en iyi dizilerinden biri. Mutlaka bir şans verin deriz...