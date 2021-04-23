Diyet yapmak başlı başına zor bir eylem ve bunu yaparken besinlerin kalorileriyle de aklımızı meşgul etmek pek de mantıklı sayılmaz. Bu küçük problemi ortadan kaldıran mobil uygulamalar ise günümüzde adeta birer kişisel asistana dönüşmüş durumdalar. Bu yazımızda kalori hesaplama konusunda dönemin en başarılı 10 uygulamasına göz atıyoruz.

Sağlıklı beslenmek söz konusu olduğunda kalori saymak zorunda olduğumuzu artık hepimiz biliyoruz. Fakat gün içinde tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri kalorilerini tek tek hesaplayıp not almak, diyeti sıkıcı bir hale getireceğinden pek de mantıklı bir yol değil. Günümüzde ise bu problemin çözümü olarak birkaç tıklamayla besinleri seçip besin değeri tablosunu elde edebildiğimiz mobil uygulamalar geliştirildi.

Bahsi geçen uygulamalar sayesinde hem almamız gereken kaloriye göre bir beslenme programı oluşturabiliyoruz hem de günün ilerleyen saatlerinde “sabah ne yemiştim” sorusunu kendimize sormamış oluyoruz. Gelin son dönemin popüler kalori hesaplama uygulamalarına birlikte göz atalım.

Kalori hesaplama uygulamaları:

YAZIO

FatSecret

Fit365

MyFitnessPal

Lifie

Diyetkolik

Diyet 365

GetFit

Askipo

Happy Diet

YAZIO:

Puanı: 4,6

4,6 Geliştirici: YAZIO

YAZIO, özellikle aralıklı oruç şeklinde beslenen kişiler için oldukça faydalı bir uygulama. İçindeki mod sayesinde aralıklı orucu dakikası dakikasına sizin yerinize takip eden YAZIO, günlük beslenme rutininizi özelleştirilmiş öğün sekmelerine ayırmanıza olanak sağlıyor. İçinde PRO adlı bir ücretli versiyonu bulunan uygulama, bu satın alım karşılığında kendi içindeki beslenme planlarını ve 2,5 yıla kadar olan tüm sürecinizi bir özet halinde görmenizi sağlıyor.

FatSecret:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştirici: FatSecret

Alanındaki en popüler mobil uygulamalardan biri olan FatSecret, kendi içinde bir sosyal medya alanı barındırıyor. Piyasadaki birçok market ürününü ve diğer gıdaları markalarıyla birlikte bulup besin değerlerine erişebildiğiniz FatSecret, içindeki sosyal platform sayesinde kullanıcıların birbirleriyle tarifler paylaşmasına olanak sağlıyor.

Fit365:

Puanı: 4,3

4,3 Geliştirici: Mobifique

Diyetinizin amacına göre bir seçim yaparak giriş yaptığınız Fit365, geniş veritabanı sayesinde bir kalori hesaplama uygulamasından beklenen tüm unsurları sağlıyor. 2016’da Apple’ın En İyileri listesinde kendine yer bulan başarılı uygulama, internet bağlantısı olmadan da çoğu fonksiyonunu yerine getirebiliyor.

MyFitnessPal:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştirici: Under Armour

Spor dünyasının en ünlü markalarından biri olan Under Armour’un geliştirmiş olduğu MyFitnessPal, alanının en popüler uygulamalarından biri. İçinde 3 milyondan fazla yiyecek barındıran uygulama, arkadaşlarınızla etkileşime geçip birlikte diyet yapabileceğiniz bir özelliği de beraberinde getiriyor. MyFitnessPal, kalori hesaplamanın yanı sıra içinde 350’den fazla egzersiz de barındırıyor.

Lifie:

Puanı: 4,9

4,9 Geliştirici: Mobifique

Fit365 uygulamasının geliştirilmiş ve aynı zamanda abonelik sistemiyle çalışan bir sürümü olan Lifie, kendi profesyonel diyetisyen ekibiyle oldukça kaliteli bir hizmet vaad ediyor. 1, 3 ve 12 aylık abonelik seçenekleri bulunan Lifie’nin yıllık abonelik ücreti 179,99 TL.

Diyetkolik:

Puanı: 4,0

4,0 Geliştirici: PCI Yazılım

Tamamen ücretsiz bir uygulama olan Diyetkolik, mobil uygulamasından önce uzun süredir hizmet veren internet sitesiyle de adını duyurmuştu. Diğer uygulamalara göre nispeten daha ucuz 2 adet satın alma opsiyonu bulunan Diyetkolik, paketi satın alan kullanıcılara diyetisyenlere iletebilmeleri için 5 soru hakkı tanıyor. Aynı zamanda Diyetkolik, sporcuların ve diyetisyenlerin paylaşım yaptıkları bir platforma da sahip.

Diyet 365:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştirici: Tuncer Tirnavali

Diyet 365, kendinize diyet arkadaşları edinebileceğiniz renkli bir mobil uygulama. Kalori takibinin yanı sıra içinde faydalı tarifler de bulunduran Diyet 365, haftalık olarak satın alınabilen iki adet opsiyon sunuyor. Bu opsiyonları satın alarak kendinize özel bir beslenme programı edinebilir ve diyet sürecinizle ilgili gelişmeleri diyetisyenlerle paylaşabilirsiniz.

GetFit:

Puanı: 4,5

4,5 Geliştirici: GetFit Apps

GetFit’i kapsamlı bir bilgi kaynağı olarak da düşünebiliriz. İçinde kalori hesaplama aracına ek olarak bir tarif sekmesi ve blog bulunduran GetFit, bu imkanları daha gelişmiş şekilde kullanmak isteyen kullanıcılar için çeşitli paketler sunuyor. En ucuz paketi 30,99 TL olan GetFit’in tüm opsiyonlarını barındıran yıllık paketi ise 469,99 TL.

Askipo:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştirici: Doksanalti

Kalori hesaplama aracına ek olarak aynı zaman da bir çevrimiçi diyet programı olan Askipo, birçok özelliğini ücretsiz olarak sunsa da ücret ödeyen kullanıcılar için de bekleneni veriyor. Kendine özel bir diyetisyen ekibi olan Askipo, ücretli paketlerden birini satın alan kullanıcılara bu diyetisyen ekibiyle canlı olarak görüşme imkanı tanıyor ve kişiye özel beslenme planlaması yapıyor.

Happy Diet:

Puanı: 4,1

4,1 Geliştirici: Emir Özçoban

Belki de listemizin en ilginç uygulaması olan Happy Diet’i bilerek sona sakladık. Kalori hesaplama kavramını adeta bir oyuna dönüştüren ve bunu profesyonel olarak yapan Happy Diet, her bir kullanıcıya özel olarak farklı besin gruplarında puanlar vererek bunları uygulama içinde harcamanızı istiyor. Tamamen ihtiyacınız olan besinlere göre size harcanabilen puanlar veren uygulama, kalori saymanıza gerek kalmadan yalnızca puanlarınızı harcayarak ihtiyacınız olan besinleri tüketmenizi sağlıyor.

Bu yazımızda dönemin en popüler kalori hesaplama programlarını sizler için listeledik. Siz de listedeki uygulamalar hakkındaki düşüncelerinizi veya önerdiğiniz programları yorum olarak paylaşmayı unutmayın.