Artık gimballar gibi el tipi modelleri de görülen kamera sabitleyicilerin en gelişmiş modeli olarak gösterilen Arri Trinity, sinema sektöründe önemli görevler alıyor. Böylece sabit görüntüler elde etmek için tripoda ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Sinema sektörünün yanı sıra YouTube’un da devasa bir yayın ağına dönüşmesi, kamera teknolojilerinin çok daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Özellikle kameralar ve kamera ekipmanları konusunda hayranlık uyandırıcı ürünlerle karşılaşıyoruz. Arri firmasının geliştirdiği kamera sabitleyici Trinity, üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor.

YouTuber Potato Jet, 50.000 dolar değerinde Trinity’i kullanan Ari Robbins ile bir röportaj yaptı ve dünyanın en gelişmiş el tipi kamera sabitleyicisi Trinity hakkında bilgileri aldı. Potato Jet’in kanalında yayınladığı videoda Trinity’nin bütün yetenekleri görülebiliyor.

El tipi demeye bin şahit isteyen sabitleyici: Trinity

Ari Robbins, Trinity ile La La Land, Last Flag Flying ve Sharknado gibi birçok filmin yanında dizi ve müzik kliplerinin çekimlerinde çalıştı. Robbins, hala başka yapımların kamerasının arkasında da yer almaya devam ediyor.

Arri Robins’in kullandığı Arri Trinity’nin sadece temel yapısı 50.000 dolar değerinde. Trinity’nin omuzlara yerleştirilen yeleği ve ayrı olan kolu da toplam 20.000 dolar fiyatla satılıyor. Toplam 70.000 dolara mal olan kamera sabitleyici setinde kullanılacak kameralar bu fiyata tabii ki dahil değil.

Potato Jet’in yayınladığı videoda Trinity’nin nasıl Ari Robbins’in bir uzantısı haline geldiği görülüyor. Robbins, kamera sabitleyiciyi çok basit ve çok az güç gerektiren hareketlerle yönlendirebiliyor. Robbins’in Trinity’i bu kadar kolay bir şekilde kontrol etmesi kendi deneyiminin yanında Trinity’nin özelliklerinden de kaynaklanıyor.

Kamera sabitleyiciler, uzun bir zamandır sinema ve dizi sektörünün önemli aygıtları arasında yer alıyor. Her geçen gün daha da gelişmiş kamera sabitleyiciler görmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonların artan kamera kalitesi, bu teknolojilerin günlük kullanıma uydurulmasını da sağladı. Artık birçok insan telefonları ile düzgün videolar elde etmek için gimbalları kullanıyorlar.

Dünyanın en gelişmiş el tipi kamera sabitleyicisi Arri Trinity’nin videosu: