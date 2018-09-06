Gimbal'lar harika şeyler fakat bu aletleri kullanılarak çekilmiş videolar bir süre sonra hem sizin için hem de izleyici sıkıcı hale gelebiliyor. Ancak yerli yerinde kullanıldığında ise benzersiz açılara kapı da açabiliyorlar.

Gimbal'lar genellikle video sabitlemek amaçlı kullanılır. Telefonlar için olanlarından, binlerce dolarlık kameralar için geliştirilenlere kadar birçok seçenek de var.

YouTube'da COOPH kanalının yaptığı video ise, nispeten basit bir gimbalı kullanabileceğimiz 6 farklı yöntemi göstermiş. Biz de bu altı farklı yöntemi sizler için listeledik.

Çoklu Operatörlü - Gimbala bir ip bağlayın

Bu biraz riskli kabul edilebilir. Ayrıca eğer ipi aşağı indirirken alet dönmeye başlarsa aynı şeyi birkaç kez daha denemeniz gerekebilir.

Aslen fikir çok basit. Gimbal'ınızı ters çevirip altına durdurucu olarak görev yapması için bir tripod başlığı yerleştirin. Ardından buna bir ip bağlayın. Bu, sizin gimbal'ı yukarıdan aşağıya indirmenize olanak sağlayacak ve çekime başka birinin devam etmesine yardımcı olacaktır. Böylece tek seferde uzun bir çekim yapabileceksiniz.

Takip Çekimleri

Kaykayları, tekerlekli sandalyeleri ve ofis sandalyelerini slider veya dolly gibi kullanmak, yüksek bütçeli uzun metraj filmlerinde de karşılaştığımız olaylar. Ancak bunları gimballarla birleştirerek kullanmak, işleri daha da ileriye götürüyor.

Tekerlekli bir şeyin üzerindeyken birinin sizin itelemesi, z-eksenindeki oynamaları azaltarak daha düz bir video çekmenize olanak tanır. Burada gimbal kullanmasanız bile öyle bir his oluşturursunuz. Gimbal'ı kullanınca da yönler alanında daha fazla seçeneğiniz olmuş oluyor.

Pencereden Geçerek

Bunda birkaç operatöre ihtiyacınız olabilir. Filmlerde birçok kez karşılaşmış olsak da, mükemmelleştirilmesi biraz zaman alıyor.

Genelde üç farklı sahnenin birleştirilmesiyle oluşturulan bu çekim, gimbal sayesinde tek seferde yapılabiliyor. Bir kişi dışarıda araç geçerken kamerayı içerideki kişiye uzatır, ardından tam tersi yapılır.

Eğik Çekim

Literatürde Dutch Twist adıyla geçen bu çekim yöntemi, kamerayı döndürerek sahneye farklı anlamlar yüklemeye yardımcı oluyor.

Bu yöntem her ne kadar çok kullanılmayacak olsa da özellikle müzik videolarında kullanışlı olabilir.

Whip Pan

Bu hareketin Türkçesi yok. Elinizdeki kamera sabit değilken veya tripod üzerindeyken güzel gözükmesi için çok zorlanacağınız bu çekim yöntemi, gimbal ile çok basitleşiyor.

Bir görüntüden diğerine geçerken gimbal'ı hızlı bir şekilde döndürün. Aynısını diğer görüntüye de yapın. Bilgisayarda ise iki görünütyü birleştirin.

Jib Shot

Burada yapmanız gereken tek şey kamera ve gimbal'ınızı uzun bir sopaya (örneğin monopoda) bağlamak.

Böylece havadan aldığınız görüntüler çok daha sabit ve net olacaktır.

COOPH'un videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz: