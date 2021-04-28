Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, beklenen genelgeyi yayınladı ve kamu çalışanlarının bayramda 9 gün tatil yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, "COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" başlığı altında yeni bir genelge yayınladı ve fazlasıyla merak edilen "bayram tatili" konusuna açıklık getirdi.

Genelgede ayrıca COVID-19 yayılımını en aza indirme amacıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanlarının sunulabileceği de bir kez daha hatırlatıldı.

Söz konusu genelge, "30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi" talimatı verilirken; bayram haftasında uygulanacak idari izin ile ilgili olarak da "Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına" karar verildi.

Söz konusu genelge ile birlikte milyonlarca kamu çalışanının kafasını kurcalayan "9 gün tatil olacak mı?" sorusu da yanıtlanmış oldu. Buna göre 10-11-12 Mayıs tarihlerinde toplamda 2 buçuk gün idari izinli sayılacak kamu çalışanları, 12-13-14 Mayıs tarihlerindeki 2 buçuk günlük arife ve bayram tatilleri ile birlikte 7 Mayıs Cuma akşamından 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar 9 gün tatil yapmış olacaklar.

2021 yılındaki tüm resmi tatil günlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.