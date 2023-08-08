Kan Gruplarındaki "Rh" İfadesinin Maymunlarla Olan İlgisini Öğrenince "Bugün de Aydınlandık Çok Şükür" Diyeceksiniz

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Kan grubumuzu söylerken A Rh+, B Rh- gibi ifadeler kullanırız. A, B, AB, 0 gibi kan grupları sık sık bilinse de bir de Rh+ ve Rh- ifadesi yer alıyor. Bu kan grubu ifadesinin nereden geldiğine gelin yakından bakalım.

A,B, AB, 0 gibi kan grupları olduğunu pek çoğumuz biliyoruz. Peki tüm bu kan gruplarının ardında yer alan "Rh" ifadesi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? 

"Rh" kısaltması köpeksi maymunlar familyasından gelen "Rhesus maymunu"nun isminden geliyor. Rh isminin maymunlardan gelmesinin ise mantıklı bir hikayesi bulunuyor.

Her şey kan gruplarının keşfedilmesiyle başladı.

Kan

Kan nakillerine başlayan tıp dünyası, bu mucizevi gelişmede büyük bir sorunla karşılaşmışlardı. Kan nakli olan bazı insanlar, sebebi belli olmayan nedenlerle hayatlarını kaybediyorlardı. Kan naklinin ölümle sonuçlanması üzerine bilim insanları araştırmalar yapmaya başlamıştı.

Rhesus maymunları üzerinde yapılan araştırmalar bugün milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor.

Rhesus maymunu

Karl Landsteiner ve Alexander S. Wiener, bu araştırmaları yapan bilim insanlarından biriydi. Başlangıçta çok önemsenmeyen bu araştırmada Rhesus maymunlarının kanları araştırılıyor. Bu araştırmalar sonucunda günümüzde Rh faktörü denilen yeni bir keşif yapıldı.

Bu araştırma sonucunda nakil için önemli bi proteinin daha olduğu anlaşıldı. "D antijeni" olarak bilinen bu proteinin kanda bulunması veya bulunmaması durumu kan nakillerinin ölümle sonuçlanmaması için hayati önem taşıyordu. Yani kanınızda D antijeni varsa "Rh+" yoksa da "Rh-" kan grubuna sahip oluyorsunuz. 
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Kaynak : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2269/#:~:text=The%20Rh%20blood%20group%20is,the%20field%20of%20transfusion%20medicine.
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