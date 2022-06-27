Kan Grupları Hangi Hastalıklara ve Risklere Daha Yatkın?

Kan grubunuzu biliyor musunuz? Bilmenizin hayati bir önemi var. Peki kan grubunuzun sizin tüm hayatınızı ve sağlığınızı etkileyecek özellikleri olduğunuz biliyor muydunuz? Gelin A, B, AB ve 0 kan grupları ile pozitif ve negatif olarak türlerinin özelliklerine, hangi hastalıklara yatkın olduklarına ve daha nice ilginç bilgiye yakından bakalım.

Öncelikle hem sağlığınız için hem de başkalarının hayatını kurtarmak için kan vermenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak başlayalım. A, B, AB ve 0 olmak üzere dört temel kan grubu var bu grupların pozitif ve negatif olarak kendi içlerinde ayrılmaktadırlar. Kan grubunuzu bilmenin yalnızca kan almak ya da kan vermek için önemli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü kan grubunuz, hangi hastalık risklerine açık olduğunuz gibi önemli özellikler barındırıyor.

Tıp alanında uzman bilim insanları kan grupları, dağılımı ve hastalıklar üzerindeki etkileri hakkında sayısız çalışma yaptılar ve yapmayı sürdürüyorlar. Bu çalışmaların sonuçlarında bazı kan gruplarının bazı durumlarda farklı tepkiler verdikleri ve bazı hastalıklara daha yatkın olduğu görüldü. Gelin farklı kan gruplarının ve türlerinin özelliklerine yakından bakarak pek çoğunu ilk kez duyacağınız hastalık yatkınlığı gibi ilginç bilgileri görelim.

Kan grupları hakkında ilginç bilgiler:

0 kan grubu insanlar sivrisinekler tarafından daha çok ısırılırlar ama kolay kolay sıtma olmazlar:

Yaz aylarının baş belası olan sivrisinekler 0 kan grubuna sahip insanları çok daha fazla ısırırlar. Daha lezzetli olduğu için mi ısırıyorlar bilinmez ama sivrisinek ısırıkları ile geçen sıtma gibi hastalıklar kaşınmadan çok daha tehlikeli olabilir. Neyse ki 0 kan grubuna sahip insanlar bol bol ısırılsalar bile sıtma olmazlar. Çünkü sıtma hastalığına neden olan RIFIN proteini, 0 kan tipi hücrelere kolay kolay bağlanamıyor. Sıtmadan hayatını kaybeden 0 kan grubu insan sayısı yok denecek kadar az.

A kan grubu insanlar, mide kanserine yatkın olurlar:

2015 yılında Cancer Epidemiology dergisinde yayımlanan makaleye göre, A kan grubu ile mide kanseri arasında direkt bir ilişki olmamasına rağmen bu kişilerin mide kanserine yakalanma oranı bir hayli yüksek. Makaleye göre A kan grubuna sahip kişilerin, 0 kan grubu kişilere göre mide kanserine yakalanma oranı %38 daha fazla. A kan grubunu taşıyorsanız midenize iyi bakın.

B kan grubu insanlar, pankreas kanserine yatkın olurlar:

Yine 2015 yılında yayımlanan bir makaleye göre 0 kan grubu insanlar dışındaki tüm kan grupları pankreas kanserine daha yatkın durumdalar. B kan grubu insanların ise durumu biraz daha riskli. Çünkü makaleye göre B kan grubu insanların pankreas kanserine yakalanma ihtimali %59 daha fazla. B kan grubu taşıyorsanız pankreasınıza iyi bakın.

AB kan grubu insanlar, bilişsel sorunlara yatkın olurlar:

2014 yılında Neurology dergisinde yayımlanan bir makalede, kan grupları ile bilişsel sorunlar arasındaki ilişki incelendi. Pek çok farklı değişken etkili olsa bile AB kan grubu kişilerin, diğer kan grubu kişilere göre bilişsel sorunlara %84 daha fazla yatkın oldukları ortaya çıktı. Yani AB kan grubu taşıyorsanız stresten uzak durmaya ve beyninize iyi bakmaya çalışın.

Negatif kan grubu insanlar, daha fazla zihinsel sağlık sorunları oluşturma eğilimi gösteriyorlar:

A, B, AB ve 0 kan gruplarının yanı sıra bir de Rh olarak tanımlanan negatif ve pozitif kan grubu türleri var. PLoS One dergisinde yayımlanan bir makalede, 2015 yılında 3 binden fazla denek üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Sayıları az olsa bile negatif kan grubu insanların, özellikle erkeklerin panik bozukluk, antisosyal kişilik bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi zihinsel sağlık sorunlarına daha yatkın oldukları ortaya çıktı. Üstelik negatif kan grubu insanların cilt alerjilerine daha yatkın oldukları da biliniyor.

0 kan grubu kadınlar, doğurganlık sorunlarına daha yatkın olurlar:

Yale Üniversitesi Doğurganlık Merkezi araştırmacıları, 2011 yılında FSH kısaltması ile anılan folikül uyarıcı hormon ile kan grupları arasındaki ilişki üzerine bir çalışma yaptılar. Bu çalışmaya göre 0 kan grubu kadınların FSH düzeyleri çok daha yüksek. Bu hormonun yüksek olması demek, yumurtalık rezervinin azalması demektir. Genç yaşlarda büyük bir etkisi olmasa bile yaş ilerledikçe 0 kan grubu kadınların gebe kalma ihtimali çok daha düşüktür.

Kan grubunun negatif ve pozitif olması hamilelik üzerinde etkili:

Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji'ne göre annenin Rh negatif, fetüsün ise Rh pozitif olması gibi durumlar Rh uyumsuzluğu adı verilen soruna neden oluyor. Pozitif fetüs kanı, negatif annenin kanına karışırsa buna karşı savaşan antikor üretimi artıyor. Antikorun fetüse ulaşması durumunda fetüsün kanını yok etmeye çalışıyorlar. Bu durum ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra fetüsün ya da yenidoğanın ölümüne neden olabiliyor.

0 kan grubu insanlar, kalp hastalıklarına karşı daha düşük riske sahip:

2017 yılında gerçekleştirilen Dünya Akut Kalp Yetmezliği Kongresi'nde sunumu yapılan bir araştırmaya göre, 0 kan grubu kişilerin kalp krizi ya da felç geçirme riskleri çok daha düşüktür. Nüfusun %63’ünü oluşturan A, B ve AB kan grubu kişilerin koroner ve kardiyovasküler sorunlara karşı eğilimi %9 daha fazla.

0 dışındaki kan grubu insanlar, yüksek tip 2 diyabet riski altındadır:

Bir grup Fransız araştırmacı, 2015 yılında 82 bin kadın denek üzerinde bir araştırma yaptı. Bu araştırmada kan grubu ile tip 2 diyabet arasındaki ilişki incelendi. Bu incelemenin sonuçlarına göre A kan grubu %10, B kan grubu ise %21 oranında daha fazla tip 2 diyabete yakalanma riskine sahip. 0 kan grubu ise bu kadar yüksek bir risk eğilimi göstermemiştir.

Kan gruplarını oluşturan şey basit şeker zincirleridir:

Hepsine tamam ama A, B, AB ya da 0 olup olmadığımız nereye göre belirleniyor diyorsanız kırmızı kan hücrelerinizde bulunan şekere bakmanız gerekiyor. Stanford Tıp Okulu'na göre basit birer şeker zinciri olan antijenler, kan grubunuzu belirliyor. A antijen A kan grubunu, B antijen B kan grubunu, ikisi birlikte AB grubunu, hiç antijen ise 0 kan grubunu oluşturuyor. Söz konusu antijenin Rhesus yani Rh faktörü ise negatif ve pozitif olma durumunu belirliyor. Rh faktörünüz varsa pozitif, yoksa negatif oluyorsunuz.

Evrensel bağışçı ve evrensel alıcı kan gruplarını mutlaka öğrenin:

Vücudunuza yabancı bir kan grubu girdiği zaman antijenler arasında savaş başlar. Ancak 0 Rh negatif kan grubu herhangi bir antijen taşımadığı için böyle bir savaşa neden olmaz ve bu nedenle evrensel bağışçı olarak kabul edilir. AB Rh pozitif kan grubu içinde hem A hem de B antijenlerini pozitif olarak taşıdığı için tüm kan gruplarından kan alabilir ve bu nedenle evrensel alıcı olarak kabul edilir.

Hastalık riskleri başta olmak üzere pek çok konuda hayatımızı etkileyen kan grupları hakkındaki ilginç bilgilerden ve bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. En doğru ve size özel bilgiyi hekiminizden öğrenebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.