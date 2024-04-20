Kanada Federal Hükûmeti, ülkede perakende gıda pazarındaki rekabeti artırmak için yabancı yatırımcıları ülkeye getirmeyi planlıyor. Bu yatırımcı adayları arasında BİM de bulunuyor.

Firmaların ürün ya da hizmet kalitelerini belirli bir seviyenin altına düşürmemesi için gereken şartlardan biri de elbette ki sağlıklı bir rekabet ortamının olmasıdır. Perakende sektöründe rekabet yaratmayı amaçlayan Kanada Federal Hükûmeti, ülkenin üç büyük perakende markası olan Loblaw, Metro ve Sobeys'le rekabet etmesi için 12 aday belirledi. Bu adaylar arasında BİM de yer aldı.

ABD'li gıda perakendecisi Holdings dışında kalan tüm firmaların Avrupa kıtasından seçildiği dikkatleri çekti. Türkiye, Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Norveç ve Hollanda'dan firmalar Kanada'nın kısa listesinde kendilerine yer bulmayı başardı.

İşte Kanada'nın ülkeye davet etmeyi planladığı marketler

Fransa: Les Mousquetairas

Almanya: Aldi, Lidl, Edeka Grup, Rewe Grup

Hollanda: X5 Retail

Norveç: Reitangruppen

İspanya: Distribuidora Internacional de Alimentación, Mercadona

Türkiye: BİM Birleşik Mağazalar

ABD: Holding

Kanada'nın Endüstri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkede yaşanan gıda enflasyonundan ülkenin üç büyük market zincirini sorumlu tuttuktan sonra bu firmalarla rekabet edebilecek taze kan arayışına başladı. Rotman İşletme Okulu'ndan Pazarlama Profesörü David Soberman, bu tür bir yaklaşımın geleneksel süpermarketleri Kanadalılara daha uygun fiyatlar sunmaya zorlayacağını ifade etti.

Öte yandan Kanada'nın bu firmalara ne gibi teşvikler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak öncelikle ülkede ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekebilir. Yine de Kanadalı yöneticilerin para teşviği yerine rekabette güç kazandıracak ayrıcalıklar sunması bekleniyor.