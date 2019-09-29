BİM'in her hafta yayınlamış olduğu aktüel ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünleri sizin için seçip listeliyoruz. 4 Ekim 2019 - 10 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan son katalogda toplam kayda değer 3 ürün bulunuyor. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise Meizu Note 8 oldu.

BİM mağaza zinciri, her hafta sunduğu avantajlı ürünlerin fiyatlarıyla birlikte yer aldığı bir aktüel katalog yayınlıyor. Biz de sizin için bu katalogda yer alan teknolojik ürünleri seçiyor ve listeliyoruz. Akıllı telefon, tablet, powerbank, Bluetooth kulaklık, USB bellek ve daha pek çok ürünü bu listemizi takip ederek uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Siz de teknolojik ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak istiyorsanız bu içeriğimizi tarayıcınızdan ya da Webtekno mobil uygulamasından favorilere ekleyin. Her hafta en güncel listeye hızlıca ulaşabilirsiniz.

27 Eylül 2019 - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olacak BİM Aktüel sayısında, toplamda 3 ürün ve aksesuar bulunuyor. O ürünler şu şekilde:

BİM Aktüel Katalog, Teknolojik ürün listesi:

Meizu Note 8

BİM Aktüel fiyatı: 1.149 TL

Meizu Note 8 Özellikler

6 inç, Full HD+ Ekran

1.8 GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 632 işlemci ve Adreno 506 GPU

4 GB RAM, 64 GB hafıza ve 128 GB'a kadar arttırılabilir hafıza

Çift SIM kart desteği

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Parmak izi sensörü

4G / VOLTE, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS

3.600 mAh hızlı şarj desteğine sahip batarya

12 MP ve 5 MP arka kamera 8 MP ön kamera

Arka tarafta iki adet kamerası bulunan Meizu Note 8'in kameraların birisi 12 MP bir diğeri ise 5 MP. Ön tarafta 8 MP kamerası bulunan cihazın, ön kamerası ayrıca yüzü tanıyıp kilidi de açabiliyor. Ayrıca kasası metal yapıya sahip Meizu Note 8'in arkasında parmak izi sensörü de bulunuyor.

Kumtel Elektrikli Fanlı Isıtıcı

BİM Aktüel fiyatı: 59,90 TL

Isıya dayanıklı plastik gövdeye sahip bu fanlı ısıtıcının 3 farklı güçte kullanım seçeneği bulunuyor. Fanı sadece ısıtma amacıyla değil, soğutma amacı ile de kullanabiliyorsunuz.

Kumtel Mini Isıtıcı

BİM Aktüel fiyatı: 49,90 TL

3 tüplü quartz rezistansa sahip Kumtel mini ısıtıcıda 2 kademeli güç ayarında kullanım imkanı bulunuyor. Hazır Kış ayları yaklaşırken bu uygun fiyatlı mini ısıtıcı oldukça işlevsel olabilir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi okulların açılmasına oldukça kısa bir süre kaldığından, BİM mağazalarında bu hafta içerisinde birçok okul ürününü uygun fiyattan bulabilirsiniz. Bütün ürünleri incelemek için BİM'in resmi aktüel sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.