Kanada, TikTok’un ofislerini kapatmak için ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle karar aldı, ancak uygulamaya yönelik herhangi bir kısıtlama yok.

Kanada, TikTok’un Kanada’daki ofislerinin kapatılması yönünde bir karar aldı. Ancak uygulama üzerinde herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Kanada, ByteDance’e ait TikTok ofislerinin kapatılmasını istemesiyle dikkat çekti. Karar ise ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle alındı, ancak TikTok uygulamasının kullanımıyla ilgili bir yasaklama getirilmedi.

15 milyon kullanıcılı TikTok, Kanada'da kriz yaşıyor

Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, sosyal medya platformlarının kullanımının kişisel bir tercih olduğunu belirtti. Ancak bu karar TikTok’un Kanada’daki operasyonlarını ciddi şekilde etkiledi ve yüzlerce kişiyi işsiz bırakma riski taşıyor.

TikTok, Kanada'da yaklaşık 15 milyon kullanıcıya sahip ve bu durum uygulamanın popülaritesinin Kanada'da oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Şirketin Kanada'daki ofislerinin kapatılması, TikTok’un platformla ilgili gelişmelerini etkilemiş olduğu da söyleniyor. Aynı zamanda TikTok Shop ve Creator Rewards Programı gibi yeni hizmetlerin Kanada'da başlatılması da ertelendi. TikTok, bu kararın ardından hukuki yollara başvuracak.

Kanada'nın TikTok'a yönelik aldığı bu karar, yalnızca Kanada’yı değil, dünya genelinde sosyal medya ve ulusal güvenlik konularını yeniden gündeme getiriyor. TikTok'un geleceği, Kanada gibi ülkelerin uygulamaya yönelik tutumlarına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.