TikTok'ta yıllar bulunan Spotify entegrasyonu artık Instagram'a da geliyor ve böylelikle şarkıları bulmak oldukça kolay olacak.

Instagram, TikTok'ta uzun süredir bulunan bir özelliği nihayet kendi uygulamasına ekliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı durum, beğendikleri bir müziği Instagram’da keşfetmeleri ancak o müziği kolayca bulup dinleme imkânlarının bulunmamasıydı. Instagram, Spotify ile yaptığı yeni entegrasyonla bu sorunu artık çözüyor. Kullanıcılar artık Instagram'da karşılaştıkları şarkıları doğrudan Spotify kütüphanelerine hızlıca ekleyebilecekler.

Şarkıları tek tıkla Spotify'da görüntüleyebileceksiniz

Spotify konuya dair yaptığı açıklamada, "Müziğin her alanda olduğunu biliyoruz ve birçoğunu sosyal medya hesaplarınızda keşfedebiliyorsunuz. Bu yüzden Instagram'da bulduğunuz şarkıları tek tıkla Spotify'a eklemeyi kolaylaştıran yeni entegrasyonumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Uygulamaya gelecek yeni güncelleme ile ekleneck olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, Instagram'da denk geldikleri bir şarkıyı beğenmeleri durumunda, ekranın altındaki şarkı adına dokunarak Spotify’a kolayca ekleyebilecekler.

Bahsi geçen özellik, Instagram’ın en büyük rakibi TikTok’ta bir yılı aşkın süredir mevcut. TikTok, sadece Spotify ile değil, aynı zamanda Apple Music ve Amazon Music ile de bu entegrasyonu sunuyor. Instagram'da da ilerleyen zamanlarda bu platformlarla entegrasyonun gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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