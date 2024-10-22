TikTok kullanıcıları, bir içerik üreticinin rahatsızlığını doktorlardan önce tespit etmeyi başardı.

TikTok, söz konusu sağlık ya da kalabalıkların bilgeliği olduğunda aklımıza ilk gelen sosyal medya mecrası değil. Yine de zaman zaman şaşırtıcı durumlarla karşılaşabiliyor. Teknoloji içerikleri çeken Justin Eastzer, yaşadığı sağlık sorununu takipçileri ile paylaştı. Takipçilerinin teşhisi ise yapılan doktor kontrollerinde doğru çıktı.

Eastzer, takipçileri ile paylaştığı videoda kendisine koyulan Tip 2 Diyabet hakkında konuştu. Yorumlarda ise TikTok kullanıcıları içerik üreticisinden Tip 1 Diyabet için test yaptırmasını istedi. Tip 2 Diyabet ile mücadele için genelde şeker alımını kontrol altında tutmak gerekiyor. Tip 1 Diyabette ise insülin kullanılması gerekiyor ve bu durum daha çok genetik olarak ortaya çıkıyor.

Yorumlar ile doğru teşhise yönlendirildi

Teknoloji içerik üreticisi, "Zaten sosyal medyada cihazları inceleyen bir teknoloji YouTuber'ıydım, bu yüzden bunu TikTok'ta belgelemeye başlamaya karar verdim. Kan şekerini ölçmek için bir glukometre kullanarak yaptığım testleri ve sonuçlarımı anlattığım videolar paylaştım. Bu videolar, Tip 1 diyabet testi yaptırmam ve diyabetimi insülinle tedavi etmem gerektiğini söyleyen yorumlarla patladı. Doğru bir teşhis için C-peptid testi yaptırmam ve otoantikorları kontrol ettirmem gerektiği söylendi." ifadesini kullandı.

Eastzer daha sonra yaptırdığı testlerde TikTok kullanıcılarının haklı olduğunu gördü. Teknoloji yayıncısına LADA (gizli otoimmün diyabet) teşhisi koyuldu. Tip 1.5 olarak da adlandırılan LADA, tip 1 diyabet gibi insülin ile tedavi ediliyor ancak tip 2 gibi teşhis ediliyor.