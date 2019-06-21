Kanuni, 2 Yeni ATV Modelini Piyasaya Sürdü

Hobi, ulaşım ve hafif çaplı yük taşıması amacıyla üretilen iki yeni yerli üretim araç, Kanuni ATV 150 ve Kanuni ATV 180 tanıtıldı.

Kanuni, ülkemizin en bilindik motosiklet markalarının başında geliyor. Özellikle uygun fiyatlı ve düşük motorlu modelleri pek çok kişi tarafından bilinen Kanuni, ürün gamına iki yeni ATV ekledi.

Kanuni ATV 150 ve Kanuni ATV 180 adlı modelleri piyasaya süren firma, özellikle yazlık ve kurak kesimlerde yaşayan insanları hedef almış gibi gözüküyor. Bu modeller, ulaşım amacıyla kullanılabildiği gibi hobi amaçlı olarak ya da hafif yüklerin taşınması için de kullanılabiliyor. Her iki araç da off road olarak kullanılabiliyor.

ATV 150 modeli, 149,6 santimetreküp hacme sahip, tek silindirli ve 4 zamanlı motora sahip. 8.84 beygirlik güce ulaşabilen aracın boyu 1760mm, genişliği 1060mm ve yüksekliği 1160 mm olarak hesaplanıyor. Yüksüz halde 150 kilogram olan araçta 250 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Aracın hızı saatte 50 kilometreye çıkabiliyor.

Kanuni tarafından tanıtılan diğer model olan ATV 180 ise 177,3 santimetreüp hacme sahip olan tek silindirli, 4 zamanlı motor ile geliyor. Daha büyük olan bu motor, boyutları ATV 150 ile aynı olan aracın maksimum gücünün 9,24 beygire, hızının da 55 kilometreye çıkabilmesni sağlıyor. ATV 180’in boş ağırlığı 165, taşıyabildiği yük kapasitesi ise 255 kilogram olarak belirtiliyor.

Toprakta, çamurda, arazilerde kullaılabilen bu araçlardan ATV 150’nin fiyatı 12.140 TL, ATV 180’in fiyatı ise 13.500 TL olarak açıklandı. Her iki model de 60 aya kadar taksitle alınabiliyor.