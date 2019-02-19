Efsane Motosiklet 'Kanuni' Geri Dönüyor

Bajaj’ın Türkiye Distribütörü olan Kuralkan, uzun süredir Türkiye'deki faaliyetlerine ara vermişti. Efsane Kanuni, 3 yıl sonra geri dönecek ve bununla birlikte Bajaj ile birlikte tam 11 yeni model üretilecek.
Kuralkan, yeni dönemde Türkiye'deki bayilik sistemine son veriyor. Tam 102 farklı bayiliğini lağveden Kuralkan, Bajaj motosikletleri ve Kanuni scooter'ları internet sitesi üzerinden satacak. Kuralkan bayileri yeni dönemde satış teslim noktası ve servis olarak hizmet verecek.
Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, konuyla ilgili şunları söyledi:
- Sektörde bir ilk olan bu yeni iş modeli ile bayilerimiz ana sermayelerini ürün için kullanmayacaklar. Kuralkan ve yetkili satıcılar arasındaki para ile iş yapış şeklini ortadan kaldırıyoruz.
- Artık tüketiciler satın almak istedikleri motosiklet siparişini on-line olarak e-Kuralkan’a verecekler. Teslimatlar ve test talepleri bayiler kanalı ile gerçekleşecek.
- Yeni iş modelimiz ile bayilerimiz birer çözüm ortağımız olacak ve işlerine devam edecekler ve finans ile uğraşmayacaklar, sadece satışa yoğunlaşacaklar.
- Daha önce yüzde 8-10 olan kar marjları zor dönemlerde yüzde 1’e hatta 0’a iniyordu. Şimdi yeni sistemimizle bu kar marjı yüzde 4-5 oranında olacak.
- Kalan yüzde 4-5 oranı da tüketiciye yansıtacağız. Bu sistemi “satış sizden, finans yönetimi bizden” olarak adlandırıyoruz.