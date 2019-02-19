Efsane Motosiklet 'Kanuni' Geri Dönüyor

1980’li yıllarda MEZ ile Türkiye’ye gelen Kuralkan, oldukça ilgi çeken Kanuni'nin yeni modeliyle karşımıza çıkacak.

Bajaj’ın Türkiye Distribütörü olan Kuralkan, uzun süredir Türkiye'deki faaliyetlerine ara vermişti. Efsane Kanuni, 3 yıl sonra geri dönecek ve bununla birlikte Bajaj ile birlikte tam 11 yeni model üretilecek.

Kuralkan, yeni dönemde Türkiye'deki bayilik sistemine son veriyor. Tam 102 farklı bayiliğini lağveden Kuralkan, Bajaj motosikletleri ve Kanuni scooter'ları internet sitesi üzerinden satacak. Kuralkan bayileri yeni dönemde satış teslim noktası ve servis olarak hizmet verecek.

Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, konuyla ilgili şunları söyledi: