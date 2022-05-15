Kaplumbağaların Okyanusta Nasıl Yönlerini Buluyor?

Yayımlanan yeni bir araştırma, uzun mesafeler katetmesiyle bilinen deniz kaplumbağalarının yönlerini nasıl bulduğu ile ilgili bilgilere ulaştı. Bilim insanları, bu hayvanların Dünya'nın manyetik alanın da az da olsa yararlandığını ortaya kodu.

Her ne kadar okyanuslarda yaşayan canlılar hakkında sürekli yeni araştırmalar yapılsa da bu türler hakkındaki bazı bilgiler gizemini korumaya devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının ve diğer suda yaşayan havanların açık okyanusta nasıl yönlerini buldukları da bilim insanları tarafından uzun zamandır incelenen bir konuydu.

Şimdi de Journal of the Royal Society Interface’de yayımlanan yeni bir araştırma, bu konuyla ilgili yeni ve aydınlatıcı bilgileri ortaya koydu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, uzun mesafelerde göç etmeleriyle tanınan kaplumbağaların suda yönlerini nasıl bulduğuna dair gizemin çözülmesi için yeni bulgulara ulaştıklarını duyurdu.

Kaplumbağaların yön bulmasına yardımcı olan bir harita algısına sahip olduğu görüldü

22 şahin gagalı kaplumbağaya (Eretmochelys imbricata) GPS yerleştrien uzmanlar, çiftleşme sonrasında yiyecek arama alanlarına nasıl geri döndüğünü inceledi ve oldukça dolambaçlı bir yol izlediklerini gördü. Örneğin bir kaplumbağanın, başlangıç noktasından 176 kilometre uzaklıktaki bir yere ulaşmak için 1.306 kilometre mesafe katettiği görüldü. Bunun sonucunda da hayvanların karaya ulaşana kadar daireler çizerek uzun bir süre yüzdüğü ortaya çıktı.

Sonuçların, kaplumbağaların az da olsa bir ‘harita algısına’ sahip olduğunu gösterdiği belirtildi. Bunun ardından ise kaplumbağaların yönlerini bulmak için Dünya’nın manyetik alanından yararlandığının görüldüğü aktarıldı. Kaplumbağalar üzerindeki önceki araştırmalarda manyetik alanın kullanımından bahsedildiğini söyleyen araştırmacılar, yeni çalışmanın bu durumu daha kesin hâle getirdiğini aktardı. Ek olarak manyetik alanın diğer canlılar tarafından da kullanıldığını belirtmekte fayda var.

Manyetik alan algısının, kaplumbağalara küçük de olsa yardımcı olduğunu söyleyen bilim insanları, bu durumun kesin olarak düz bir rotada göç yapmayı sağlamadığını; ancak yol bulmalarında bir nebze yardımcı olduğunu kaydetti. Ayrıca kaplumbağaların katettiği yolun okyanus akıntılarından etkilenmediği ve bu türlerin yola çıkmak için hava koşullarına göre hareket etmediği de belirtildi.

Son olarak araştırmacılar, bulgularının deniz kaplumbağalarının yön bulma yeteneklerinin kusursuz olmadığını; ancak duyusal yeteneklerinin oldukça kısıtlı olduğu düşünüldüğünde oldukça iyi olduğunu da açıklamalarına ekledi.