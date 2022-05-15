Yarasalar, Kendini Korumak İçin Arıları Taklit Ediyor

Bilim insanları, bazı yarasaların tehlike altındayken bir savunma mekanizması olarak eşek arılarını taklit ettiğini ve onlar gibi vızıldadığını ortaya çıkardı. Yapılan açıklamalarda bu davranışın evrimsel bir sürecin sonunda oluştuğu aktarıldı.

Bilim insanları her geçen gün hayvanlar hakkında yeni keşifler yapıyor ve bu canlıların ne kadar büyüleyici özelliklerinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Şimdi ise Current Biology’de yayımlanan yeni bir araştırma, ilginç yetenekleriyle tanıdığımız yarasalar hakkında yeni bilgileri ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bazı yarasalar tarafından kullanılan zekice bir özelliği keşfettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre geceleri karşımıza çıkan bu memeli türünden bazıları, tehlike altında kaldıklarında bir savunma mekanizması olarak başka hayvanları taklit ediyor. Uzmanlara göre yarasalar, bu tarz durumlarda eşek arısı gibi vızıldıyor.

Memelilerde bir ilk!



Bilim insanları, bu tarz bir davranışın memelilerde ilk kez kaydedildiğini; ancak diğer hayvan türlerinde görüldüğünü aktardı. Bununla ilgili örnek veren araştırmacılar, güvelerin kanatlarını daha tehlikeli böcekler gibi şekillendirmesini örnek gösterdi.

Yarasalardan elde edilen bulguların yarasaların evrimsel süreç hakkında önemli bir fikir sağladığını aktaran araştırmacılar, bu türlerin tehlike altında kendilerini savunmak için nasıl yollar izlediğinin de daha detaylı keşfedildiğini aktardı. Bu tarz taklitlere, ‘silahsız’ olarak nitelendirilebilecek bir türün yırtıcıları caydırmak için ‘silahlı’ bir tür olarak davranması anlamına gelen ‘Batesian taklitçiliği’ ismi verildiğini de eklemek gerek.

Araştırmacılardan Danilo Russo, büyük kulaklı yarasalarda (Myotis myotis) görülen bu davranışın hayvanlara birkaç saniyelik bir avantaj tanıdığını; bunun da kaçmak için yeterli bir süre olduğunu aktardı. Son olarak, arı taklidinin baykuşların yarasaları avlamak için yıllar boyunca oluşturduğu baskı sonucu ortaya çıkan evrimsel bir sürecin parçası olduğu da yapılan açıklamalarda belirtildi.