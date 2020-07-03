Kaptan Amerika, Artık Fortnite'ın Bir Karakteri

Fortnite, Kaptan Amerika'ya resmen kavuştu. Geliştirici ekip, dün yaptığı Twitter paylaşımının ardından şimdi de bu karakterin kaplamasını oyuna dahil etti. 2.000 V-bucksa satın alınabilen kaplama, Kaptan Amerika'nın görünümünü ve kalkanını içeriyor. Oyuncular, bu kalkanı kazma olarak kullanacaklar.

Dün akşam saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olan Fortnite'a "Kaptan Amerika"nın gelebileceğinden bahsetmiştik. Resmi Twitter hesaplarından bir paylaşım yapan yetkililer, kullandıkları emojiler ile Kaptan Amerika'nın varlığını üstü kapalı olarak doğrulamışlardı. Şimdiyse Fortnite, Kaptan Amerika'ya resmen kavuştu.

Fortnite'a gelen Kaptan Amerika, bu sevilen karakterin hem dış görünümünü hem de Kaptan Amerika denince aklara gelen ilk şey olan kalkanı oyuna getiriyor. Oyuncular, geçtiğimiz yıl da kısa bir süreliğine de olsa görmüş oldukları bu kalkanı, artık sırtlarına takarak oyunda kullanabilecekler. Bu eşyanın oyundaki işlevi kazma olacak.

Fortnite'a bugün gelen Kaptan Amerika'ya sahip olmak isteyen oyunseverlerin, 2.000 V-bucks ödeme yapmaları gerekiyor. Yaklaşık 20 dolara tekabül eden bu fiyat, Kaptan Amerika modelinin sonsuza dek sahibi olmanızı sağlıyor. Ayrıca oyunda bu hafta sonu düzenlenecek olan Bağımsızlık Günü'ne katılmayı tercih ederseniz de 300 V-bucks karşılığında Kaptan Amerika'ya ait bir emote'u satın alabiliyorsunuz.

Aslına bakacak olursak Fortnite, film karakterlerine çok uzak bir oyun değil. Geliştirici ekip, geçtiğimiz dönemlerde özellikle de çizgi roman karakterlerine büyük bir önem verdi. Örneğin daha öncelerde Deadpool, Harley Quinn, Batman ve Catwoman gibi karakterlerin kaplamalarını da oyunculara sundu. Ayrıca Aquaman de kısa bir süre içerisinde oyunda kullanılabilir olacak.

İşte Fortnite'ın Kaptan Amerika kaplaması için oluşturduğu tanıtım videosu