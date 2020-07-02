Fortnite'tan Kaptan Amerika'nın Oyuna Geleceğine Dair İpucu

Epic Games denilince haftalık ücretsiz oyunlardan sonra ilk akla gelen şey Fortnite, yeni Tweetiyle birlikte birçok kullanıcıyı heyecanlandırdı. Yeni Tweette Kaptan Amerika'nın oyuna gelebileceğine dair bir ipucu kendini gösterdi.

Dünyaca ünlü çok oyunculu çevrimiçi oyun Fortnite'ın resmi Twitter hesabı, oyuna eklenebilecek yeni bir karakterin ipuçlarını vermiş oldu. Bu haftanın başlarında veri araştırmacılarının son güncellemede bulduğu Marvel ipuçlarının ardından Epic Games de Kaptan Amerika'ya işaret eden bir paylaşım yaptı.

Twitter üzerinden yalnızca üç emojilik bir Tweet atan Fortnite resmi hesabı, attığı Tweette kalkan, yıldız ve havai fişek emojilerini kullandı. Tabii ki bu da Marvel kahramanı Kaptan Amerika'nın ücretsiz battle royale oyunu Fortnite'a gelişini doğrular nitelikte oldu diyebiliriz.

Yakında Kaptan Amerika'yı görebiliriz

Fortnite'ın bu açıklaması son derece kısıtlı olduğu için Kaptan Amerika'nın oyuna dış görünüm olarak mı yoksa kozmetik seti olarak mı geleceği konusu hâlâ merak konusu ancak birçok kişi karakterin kozmetik seti olarak geleceğini düşünüyor.

Tabii ki Fortnite'ın resmi Twitter hesabındaki Tweet fazlasıyla kısa olduğu için karakterin ne zaman geleceğine dair de bir açıklama maalesef bulunmuyor. Yine de çok yakın zamanda ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapılacağını ve 4 Temmuz'da gerçekleşen günde milli değerlerin öne çıktığını da varsayarsak karakterin 2 gün sonra bizlerle olacağını söyleyebiliriz.