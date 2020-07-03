Party Crasher Simulator isimli bir oyunun duyurusu gerçekleştirildi. Ev partilerini mahvetmeye çalışacağımız bu eğlenceli oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X de dahil olmak üzere tüm platformlarda oynanabilecek. Geliştirici şirket, oyunun çıkış tarihi için 2021 yılını işaret ediyor.

Polonya merkezli bir video oyun geliştiricisi olan Glob Games Studio, yeni oyunu "Party Crasher Simulator"u resmen duyurdu. Oyun; PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X üzerinden oynanabilecek ve şirkete göre oyunculara benzersiz ve bugüne kadar görmedikleri bir deneyim sunacak.

Simülasyon oyunları, oyunseverlerin daima beğenip yakından takip ettiği bir oyun türü. Oyuncular, bugüne kadar binlerce simülasyon oyunu ile tanışma imkanı yakaladılar. Party Crasher Simulator ise bugüne kadar gördüğümüz simülasyon oyunlarından biraz daha farklı. Öyle ki bu oyunda, ev partilerine gizlice sızıp, bu partileri mahvetmeye çalışacağız.

Geliştirici ekibin açıklamalarına göre Party Crasher Simulator, tek oyunculu bir oyun olacak ve oyunseverler, bu oyunun her saniyesinden büyük keyif alacaklar. Yaratıcılığınız doğrultusunda yapacağınız şakalarla ev partilerini mahvedeceğiniz bu oyunda toplam 20 farklı parti olacak. Belirli bir hikayeye odaklanan bu partilerde, ek zorluklar ve çeşitli yan görevler de bulunacak.

Glob Games Studio tarafından yapılan açıklamalara göre oyuncular, isterlerse sadece ev partileriyle uğraşmayacaklar. Oyuncular; havuz, tavuk kümesleri, düğünler ve şirket etkinlikleri gibi yerlerde de şakalarını uygulamaya çalışabilecekler. Ancak bu mekanların ek paket olarak mı sunulacağı yoksa oyunun dahili bir parçası mı olacağını şu an için bilemiyoruz.

İşte Party Crasher Simulator için hazırlanan tanıtım videosu

Geliştirici ekip, oyunun çıkış tarihi için 2021 yılını işaret ediyorlar. Ancak bu çıkış tarihi, sadece PC'ye özel olabilir. Bu konuda da net bir şey söyleyemiyoruz. Ayrıca bu oyunu oynamak için de en az orta halli bir bilgisayarınızın olması gerekecek. Çünkü geliştirici ekibin hazırladığı sistem gereksinimlerindeki Intel Core i5-4670K işlemci ve Nvidia GeForce GTX 960 ekran kartı detayları dikkatlerden kaçmıyor.