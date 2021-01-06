David Hasselhoff, Kara Şimşek Arabasını Satışa Çıkardı

Kara Şimşek adlı diziyle dünyada nam salmış David Hasselhoff, Pontiac Firebird Trans Am modelin Kara Şimşek modifiyesine sahip aracını satışa sunma kararı aldı. Kara Şimşek, müzayedeyle birlikte en yüksek teklifi sunan bir kişiye gidecek.

1980’li yılların en sevilen yapımlarından birisi şüphesiz David Hasselhoff’un Michael Knight rolünü oynadığı Kara Şimşek adlı diziydi. Knight’ın sürdüğü araba K.I.T.T, yani Kara Şimşek, bugün bile popülerliğini koruyan ve eşi benzeri bulunmayan bir araçtı.

Yıllar sonra David Hasselhoff’un bir Kara Şimşek’e sahip olduğu ortaya çıktı. Ünlü Hollywood aktörü, Pontiac Firebird Trans Am modelinden modifiye edilmiş Kara Şimşek aracını yıllar sonra gözler önüne serdi ve arabayı açık artırmayla birlikte satma kararı aldı.

Şu ana kadar verilen en yüksek teklif, 950 bin dolar

Hasselhoff, kendi kişisel Kara Şimşek model araca sahip olmasına rağmen bu aracı çok uzun senelerdir saklama gereği duymuş. Araç, elbette dizide gördüğümüz gibi suçluların yakalanmasını sağlayıp sürücüyle derin bir muhabbet içerisine girmiyor, ancak tasarım olarak dizide kullanılan modelle son derece benzerlik gösteriyor.

Hasselhoff’un yayınlamış olduğu fotoğraflarda, Kara Şimşek’in ambiyans aydınlatması gerçekten de 1980’leri andırıyor. Araç, yeni model araçlarda gördüğümüz dijital kokpitlerin aksine son derece klasik bir görünüme sahip, ancak Kara Şimşek’i satın almak isteyenler de işin teknolojisine değil, nostalji kısmına bakacaktır diye düşünüyoruz.

Kara Şimşek’i açık artırmaya koyan Hasselhoff, kendi vermiş olduğu fiyattan %25 daha yüksek bir teklif verebilen olursa, aracı kendi elleriyle teslim edeceğini belirtti. Şu anda Kara Şimşek için verilen en yüksek teklif, 975 bin dolar. İngiltere’de bulunan aracın müzayedesi, 23 Ocak’ta sona erecek.