Yaz aylarının kâbusu olan kara sinekler, etrafta boş boş uçarken hepimizin sinirini bozuyor. Bir amaca hizmet etmedikleri düşünülen kara sinekler, gerçekten de amaçsızlar mı? Biz hiç sanmıyoruz!

Çünkü bilime göre kara sineklerin hepimizin ağzını açık bırakacak faydaları var.

Üstelik yaşamsal döngümüzün parçasını oluşturuyorlar desek yalan olmaz! Peki onları bu kadar ‘hayati’ yapan şey ne?

Yüzlerce çeşidi olan sineklerin her birinin doğada farklı görevleri var.

Yüzlerce türün besin kaynağı olan sinekler, oldukça çeşitli ve rahatsız edici canlılar olarak kabul edilir. Özellikle pisliklere konmalarıyla, çürümüş gıdalardan beslenmeleriyle adından söz ettirdikleri için kendilerinden pek haz ettiğimiz söylenemez.

Ancak pek çok hayvanın da besin kaynakları olduğu için bir ekosistem döngüsüne de katkı sağlıyorlar. Muhtemelen olmadıkları bir senaryo hayal edemeyiz, aksi takdirde ekosistemde denge sorunları kaçınılmaz olurdu.

Doğadaki sevimsiz işlerin baş kahramanlarıdır kendileri.

Etrafta maalesef ki görmüş olduğumuz ölmüş hayvan bedenlerinin nereye kaybolduğunu düşünüyordunuz? Nerede ölmüş hayvan, orada sinekler! Onlar için organik bir besin olan leşler, onların sayesinde yine doğaya kazandırılmış oluyor.

Tabii bir de kondukları bitkilerin polenlerini taşımalarıyla biliniyorlar. Bazı çiçekli bitkilerin üremesinde önemli rolleri olan sinekler, kakao bitkisinin tozlaşmasını da sağlıyor. Ki bu birçoğumuz için hayati bir öneme sahip, çünkü tatarcık sineği olmasa çikolata da yiyemeyebilirdik.

Gelelim en can alıcı kısmına…

Sinekler, belki kötü şeylerle beslenerek ekosistem için gerekli bir döngüyü hayata geçiriyor olabilirler. Ancak bizim için de hayati öneme sahip bir şey yapıyorlar.

Larvaları ve sudaki organik bakterileri temizleyerek suyun kalitesinde iyileştirme gerçekleştirdikleri görülüyor.

Yani sinek deyip geçmeyelim, mide de bulandırsalar faydaları kendilerinin aksine oldukça büyük!

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