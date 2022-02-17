Karadeniz'de Keşfedilen Doğal Gaz ile İlgili Önemli Gelişme

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre hükümet, enerji krizinin farkında ve çalışmaları hızlandırdı. Bu bağlamda; keşfedilen gazın açıklanandan daha erken bir tarihte evlere ulaşacağı söyleniyor.

2020 yılında en çok konuştuğumuz meselelerin başında Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi geliyordu. Hükümetin açıklamasına göre Türkiye'ye nefes aldıracak doğal gaz, 2023 yılında kullanılabilir olacaktı. Ancak bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak'tan Mehmet Acet, Karadeniz'deki gazın tahmin edilenden daha erken bir tarihte kullanılabilir olacağını ileri sürdü.

Mehmet Acet, daha önce yapılan açıklamalarda doğal gazın evlere ulaşacağı zamanın 2023'ün ortaları olduğunu hatırlatarak, bu durumun değişebileceğini söyledi. İddiaya göre Karadeniz'deki milyarlarca metreküplük gaz, 2023'ün ilk çeyreğinde kullanılabilir olacak. Takvimin erkene alındığını belirten Acet, hükümetin yaşanan enerji krizinin farkında olduğunu ve bu yüzden de vites artırdığını ifade ediyor.

"Türkiye'nin 25 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak"

O dönemlerde yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin doğal gaz sondaj gemileri, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Söylendiği kadarıyla bu devasa miktar, Türkiye'deki meskenlerin 25 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı doğal gazı sağlayabilecek büyüklükte. Şayet Yeni Şafak yazarının iddiaları gerçek olursa; söz konusu doğal gaz bir yıl sonra evlerimizde kullanılmaya başlamış olacak.

Yeni Şafak'ta yer alan köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde: Ocak ayında Sakarya gaz sahasındaki doğalgazı kıyıya getirecek olan borular, Filyos Limanı’na gelmeye başlamıştı. Birkaç ay içerisinde bu borular Karadeniz’in altına yerleştirilmeyen başlanacak. Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü. Mayıs sonu gibi bir takvimden de söz edilmişti. Ancak, devamında bu çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı. Yeni bilgi şu: 2023’ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak.