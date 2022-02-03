Türkali-1 Tespit Kuyusunda Doğal Gaz Testleri Tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de yer alan Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen doğal gaz çalışmaları ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. TPAO, Türkali-1 kuyusundaki tüm akış testlerinin tamamlandığını ve günlük 620 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandığını ifade etti.

Bilindiği üzere Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti. Geride bıraktığımız ocak ayının başında da Enerji ve Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen gazın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yakılmış ve hizmete alınmış olacağını belirterek ne zaman kullanılabileceği ile ilgili konuşmuştu. Bakan böyle açıklamalar yapsa da yeni yılla gelen doğal gaz zamları birçok vatandaşın tepkisini çekmişti.

Şimdi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de yer alan ve Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-1 tespit kuyusunda gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, tüm akış testlerinin başarılı bir şekilde tamamlandığı ifade edildi.

Günlük 620 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandı

Yönetim kurulu başkanı Melih Han Bilgin yapılan açıklamalarda, “Proje kapsamında planlanan tüm akış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Sonuçlar, sahanın potansiyelini anlamamız açısından önemli bilgiler sunmuştur” ifadelerine yer verdi. Ayrıca TPAO tarafından paylaşılan gönderide, yapılan testlere göre günlük 620 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandığı da kaydedildi.

Elde edilen verilerin ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için değerlendirilmeye devam ettiğini belirten TPAO, planlanan kuyu akış testlerinin iki tespit kuyusunda ve beş farklı rezervuar aralığında gerçekleştiğini açıklamalarına ekledi. Ayrıca Filyos’a kurulacak olan doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023’te ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı.

Son olarak Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 3.920 derinliğe ulaşıldığı belirtilirken, Sakarya Gaz Sahası’ndaki bu kuyunun Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan ilk tespit kuyusu olma özelliği taşıdığı da TPAO tarafından yapılan açıklamalarda yer aldı.