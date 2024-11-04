Bilim insanları, okyanus diplerinin oksijenle dolu olduğunu tespit ettiler. Sonsuz karanlıkta üretilen bu oksijene "karanlık oksijen" denildi. Peki karanlık oksijen, nasıl üretiliyordu?

Bir grup bilim insanı, okyanus tabanlarıyla ilgili dikkat çeken bir keşif yaptılar. Yapılan bir çalışma kapsamında yaşanan keşif, okyanus diplerinin oksijenle dolu olduğunu gözler önüne serdi. Uzmanlar, okyanus diplerindeki oksijene "karanlık oksijen" demeyi tercih ettiler.

Hayatımız için vazgeçilmez olan oksijen, büyük oranda fotosentez ile üretilir. Bitkiler, ister denizde isterlerse karada olsunlar, ışıktan faydalanarak oksijen üretirler. Ancak yapılan keşifle bunun tam anlamıyla doğru olmadığı anlaşılmış oldu. Çünkü okyanus diplerindeki sonsuz karanlıkta da oksijen üretimi yapılıyordu.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yapılan araştırmaya göre okyanus dibinde oksijen üretimi "polimetalik nodül" adı verilen mineral konsantreleri ve metal birikintileri tarafından üretiliyordu. Nodüllerin sağladığı enerji ile ile metal birikintilerinin gerçekleşen elektrolizi, karanlık oksijenin üretilmesini sağlıyordu. Yapılan araştırmaya göre okyanus dibindeki nodül yoğunluğu ile metal birikintileri ne kadar yüksekse üretilen oksijen oranı da o kadar yükseliyordu.

Okyanus diplerindeki metalleri değerli hâle getirmek için çalışırken yapılan keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı. Çünkü uzmanlara göre okyanus diplerinde üretilen oksijen, yaşam için kritik önem arz ediyor. Yapılacak detaylı çalışmalar, yaşamın temeline inmek isteyen bilim insanları için yepyeni kapılar aralayabilir.