Hepimizin bildiği gibi yaşamak için her daim oksijene ihtiyaç duyarız. Bu oksijenin büyük bir kısmını da ağaçlardan sağlarız. Peki bir insanın ömrü boyunca yeterli oksijeni alabilmesi için kaç ağaç gerekir?

Oksijen noktasında bir insana kaç ağaç düştüğü, yıllardır sürekli olarak tartışılan konulardandır.

Gelin, sorunun cevabını verelim.

Ağaçlar, Güneş ışınlarından aldıkları enerjiyi kullanarak karbondioksit ve suyu, glikoza çevirip enerji üretir.

Bu tepkimenin sonucu olarak da oksijen yayarlar. Tüm bitkiler gibi ağaçlar da ürettikleri bu glikozu tekrar enerjiye çevirerek metabolizmik faaliyetlerini yürütmek üzere oksijen üretirler. 24 saatlik sürece bakıldığında, tükettikleri oksijenden daha fazlasını üretirler.

Bir molekül fotosentez sırasında glikoz üretebilmek için, altı molekül karbondioksite ihtiyaç duyar.

Bu tepkime sonucunda dışarıya yayılan oksijen miktarı da altı moleküldür. Ayrıca bir glikoz molekülünde altı karbon atomu yer alır. Bu durum, ağaca eklenen her karbon molekülü için, bir molekül oksijenin doğaya salınması anlamına gelir.

Örneğin yetişkin bir çınar ağacı, kökleri ve yaprakları da dahil edildiğinde iki ton ağırlığa ve on iki metrelik uzunluğa ulaşabilir. Eğer her yıl %5 oranında büyürse, 100 kg odun üretir ki bunun da yaklaşık 38 kilogramı karbondan oluşur.

Atomların molekül ağırlıkları göz önünde bulundurulduğunda, bu ağacın bir yılda 100 kg oksijeni doğaya salacağı sonucuna ulaşabiliriz.

Öte yandan bir insan, yılda ortalama 9,5 ton hava solur.

Fakat ağırlık olarak bu havanın sadece %23’ü oksijendir. Üstelik her nefeste bu oksijenin tamamını değil, yaklaşık 3’te 1’ini kullanabiliriz. Bu hesaptan yola çıkıldığında, bir insanın yılda yaklaşık 740 kg oksijen soluduğu ortaya çıkar.

Dolayısıyla bir insana oksijen sağlamak için, 7-8 ağacın gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.

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