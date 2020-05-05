Karantinadan Sıkılan Adam Evinin Altında Tünel Keşfetti

İngiltere’de yaşayan Jake Brown isimli bir adam, koronavirüs karantinasından sıkıldığı için oyalanacak bir şeyler ararken evin altında 120 yıllık bir tünel bulunduğunu keşfetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle hiç de alışık olmadığımız asosyal günler yaşamaya devam ediyoruz. Virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan birçok insan, bu zamanı değerlendirmek için farklı hobiler edindi. Evde fazlasıyla uzun süre kalan kalan insanların bir kısmı ise evinde değişiklikler yapmaya başladı.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de de insanlar, virüsten korunmak için zorunlu durumlar haricinde evlerinde zaman geçirmeye çalışıyor. İngiltere'nin Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown ise karantina sırasında film senaryosu olabilecek bir olay yaşadı.

Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır evde kaldığı için fazlasıyla can sıkıntısı çekti. Bu nedenle Brown, yeni aldığı evinde tadilat yapmaya karar verdi. Tadilat için çalışmaya başlayan Brown, evin duvarlarından birinin dokusunun diğerlerinden farklı olduğunu fark etti. Dokusu farklı olan duvarda delik açan Brown, duvarın arkasında geniş ve boş bir alan olduğunu fark etti.

Duvarın arkasındaki boş alanı incelemeye başlayan Brown, bu boşluğun aslında bir tünel olduğunu fark etti. Tünelde inceleme yapmaya başlayan Brown, tünelde 1900’lü yılların başında kalma boya kutuları ve 1964 yılından kalma bir gazete buldu. Evinin altındaki tünelde bulduğu eşyalar nedeniyle fazlasıyla heyecanlanan Brown, durumu tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile paylaştı.

Jake Brown’un evinin altındaki tüneli inceleyen Richard Fisher, Brown’un evinin bulunduğu bölgenin bir zamanlar Windridge Hill adında büyük bir tepe olduğunu söyledi. Fisher, tepe üzerinde kurulan evlerin büyük bir kısmının altında kiler gibi kullanmak için yer altı alanları inşa edildiğini dile getirdi. Fisher, kiler olarak inşa edilen yer altı alanlarının daha sonra şarap mahzeni veya mağara tipi banyo olarak kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü ifade etti.

Keşfedilen 120 yıllık tünel bu şekilde görünüyor