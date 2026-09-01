Büyük ilgi gördüğü belirtilen yerli otomobil Karea Fit, yeniden siparişe açılıyor. İşte fiyatı.

Karel Kalıp bünyesinde faaliyet gösteren yerli mobilite markası Karea, geçtiğimiz aylarda Karea Fit ismi verilen yerli otomobilini tanıtmıştı. Şehir için kullanım için tasarlanan bu minik otomobil, kısa sürede büyük ilgi görmeyi başaran bir araç olmuştu. Şimdi ise bu aracı almak isteyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Fit, üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte 1 Eylül itibarıyla markanın resmi internet sitesi üzerinden yeniden siparişe sunulmaya başlıyor. Peki fiyatı ne kadar olacak? Gelin detaylara bakalım.

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799 bin TL’lik fiyatı var

Yerli mikro mobilite segmentinde konumlanan araç, 799 bin TL satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine çıkarılıyor. Modeli satın almak isteyen kullanıcılar için ödeme sürecini kolaylaştıracak finansman seçenekleri de devreye alınmış. Kullanıcılar, 79 bin TL ön ödeme tutarı ile siparişlerini oluşturabiliyor.

Kalan ödeme miktarı ise kredi kartına taksit veya taşıt kredisi imkânlarıyla tamamlanabiliyor. Sunulan finansal detaylara bakıldığında kredi kartı ödemelerinde 3, 6, 9 veya 12 ay taksit imkânı sağlanıyor. Bunun yanı sıra araç satış bedelinin yüzde 50’sine kadar 36 ay vadeli taşıt kredisi desteği veriliyor. Tüketiciler ayrıca doğrudan havale/EFT yoluyla veya bireysel taşıt kredisi olanaklarından faydalanarak ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Karea Fit nasıl özelliklere sahip?

Kaera Fit modeli, 2 kişilik bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 2631 mm uzunluğa, 1498 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin ağırlığı ise 540 gram. 13 inç jantlara sahip araç, görsellerden de görebileceğiniz üzere şehir içinde kolay ulaşım sağlamak için tasarlandı.

Elektrikli bir model olarak sunulan araç, 12 kW’lık elektrikli motorla geliyor ve 135 km’lik menzil sunuyor. Maksimum hızı 90 km/sa olduğunu belirtelim. Şarjın %20’den %80’e 2 saatte ulaşabildiği, 0’dan 50 km’ye ise 6 saniyede çıktığını da eklemeden geçmemek gerek.