Kargagillerin Neden Daha Zeki Olduğu Açıklandı

Kargagillerin zeki hayvanlar olduğu çoğumuzun bildiği bir gerçek. Peki karga gibi vücuduna oranla büyük beyinli kuşların neden daha zeki olduğunu biliyor musunuz? Araştırmacılara göre bunun sebebi, kargagillerin insanlar gibi ebeveyn eşliğinde uzun bir çocukluk dönemi geçirmesi.

İnsanlar genellikle hayatlarının büyük bir bölümünü yuvalarında yani evlerinde geçirirler ve bu, hayvanlar arasında nadir görülen bir durum. Ancak, kuzgunları ve kargaları da içeren kargagiller ailesi, ebeveynlerinin kanatları altında diğer hayvanlara göre çok daha uzun bir zaman geçirir.

Kargagiller, genellikle sosyal gruplar halinde yaşayan iri ve büyük beyinli kuşlardır. Akıllı oldukları biliniyor, çevrelerindeki nesneleri kullanabiliyor, insan yüzlerini tanıyabiliyor ve basit fiziği kavrayabiliyorlar. Bazı araştırmacılar kargaların zeka konusunda maymunlara rakip olabileceğine dahi inanıyor.

Kargagiller, tıpkı insanlar gibi uzun bir çocukluk dönemi geçiriyor

İnsanlar, ebeveynlerinin gözetiminde büyük beyinlerini eğitmeye ve çocukluk dönemlerinde bilişsel yeteneklerini geliştirmeye devam eder. Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü'nde araştırmacı olan Natalie Uomini, "İnsanların zekası uzun çocukluk döneminde karakterize edilir, ancak bu durumdan etkilenen sadece biz olamayız." diyor.

Uomini ve ekibi, ebeveyn bakımı ve kuşların zekası arasındaki bağlantıyı incelemek için 120'den fazla karga türü kuş dahil olmak üzere binlerce türün yaşam geçmişini detaylandıran bir veritabanı oluşturdu. Diğer kuşlarla karşılaştırıldığında, kargagillerin yavrulamadan önce yuvada daha fazla kaldıklarını, yavrularını daha uzun süre beslediklerini ve yaşamlarını daha fazla aile içinde geçirdiklerini tespit ettiler.

Ebeveyn bakımı, zekanın gelişiminde etkili

Geçen hafta Philosophical Transactions of the Royal Society B dergisinde yayımlanan sonuçlar, kargagillerin diğer birçok kuşla karşılaştırıldığında alışılmadık derecede büyük beyinlere sahip olduğunu doğruladı. Kuşların daha rahat uçabilmesi için hafif olması gerekir, ancak bir kuzgunun beyni, insanlara benzer şekilde vücut kütlesinin neredeyse %2'sini oluşturuyor.

Uomini ve meslektaşları yıllarca, akıllı olduğu bilinen ve uzun çocukluk dönemi geçiren Sibirya Alakargası ve Yeni Kaledonya kargalarını inceledi. Kargalar, kütüklerden yiyecek yakalamak için çubukları kullanabilirken, alakargalar yiyecek bulmacalarını çözebildiler ve nadir yırtıcıları tanıyabildiler. Genç kuşlar, bu görevleri ebeveynlerini izleyerek daha çabuk öğrendiler. Yetişkinler oldukça toleranslıydı ve yavrularının öğrenirken pratik yapmasına izin verdiler. Genç kargagillerin çoğu ebeveynleriyle birlikte insan yaşına göre yaklaşık yirmi yıl kaldı ve zihinsel görevlerde daha yetenekli hale geldi.

Kargagiller üzerinde yapılan testlerden görüntüler

Konstanz Üniversitesi'nde evrimsel bir biyolog olan çalışma yazarı Michael Griesser, deneylerin ebeveynliğin daha büyük beyinlerin şekillendirilmesine yardımcı olduğunu öne sürüyor. Kargagiller gibi büyük beyinli hayvanlar, hem akıllı hem de özenli bakıcılar olarak evrimleşti ve insanın çok da benzersiz bir canlı olmadığını gösterdi.