Şimdiye kadar bilinç kavramının yalnızca insanlarda ve primatlarda olduğuna inanılıyordu. Yeni araştırmalar ise bu konudaki görüşlerimizi biraz daha geniş bir çerçeveye yaymamız gerektiğini gösteriyor.

Bilinç, bilimsel anlamda bakıldığında çözülmesi için daha çok çaba harcamamız gereken bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bilinci tam olarak anlayabilmek için yaptığımız çabalar ise bilinç sahibi canlıların düşündüğümüzden daha fazla olduğunu gösteriyor.

Almanya’da Tübingen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, kargaların görsel bir görevi yerine getirirken, dışarıdan gelen uyaranları kendi bilinçleriyle yorumlayabildiklerini gösteren beyin aktiviteleri olduğu ortaya çıktı. Çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı oldu.

Bilinç insanlara ve primatlara özgü değilmiş

Araştırma sonuçları, özellikle de insanların ve diğer primatların dışında bilince sahip bir canlı olmadığı yönündeki teorileri de boşa çıkarmış oldu. Kuşların beyin yapısı çok daha farklı olsa da kargalar bilinç geliştirmeyi başarmış durumda.

Tübingen Üniversitesi’nden hayvan fizyolojisi profesörü Andreas Nieder, yaptığı açıklamada bu keşfin algısal bilinç ve nörobiyolojik sınırların durumu hakkında bir devrim niteliği taşıdığını açıkladı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacı ekibi iki kargayı, bir görsel uyaran gördüklerinde renkli ışıkları gagalamak üzere eğitti. Uyaranlardan bazıları çok bariz olurken bazıları ise belli belirsiz gerçekleşti. Böylece kuşların farklı tepkiler verebilmesinin de önü açıldı. Aktivite sırasında kuşların beyin dalgaları da kaydedildi. Sonuç olarak kuşların öznel deneyimleri, sinir hücrelerindeki aktivitelere göre değişiklik gösterdi.

Araştırmacılara göre kargaların beyni, farklı deneyimlere farklı tepki verdi, sabit uyarana verdikleri gibi düzenli bir sinir aktivitesi olmadı. Bu da beyinlerinde öznel deneyimler oluşturabilecekleri anlamına geliyor.

Bilincin kökeni tahmin edilenden eski olabilir

Araştırmacıya göre bu durum, bilincin kökenlerinin tahmin edilenden çok daha eski olduğunu ve hayvanlar aleminde de daha önce varsayılandan çok daha geniş bir alana yayıldığını gösterebilir. İnsanlar ve kargaların son ortak atasının bundan 320 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

Profesör, “Algısal farkındalık o zamanlarda çoktan yükselmiş ve o dönemden beri de nesilden nesle aktarılmış olabilir” diyor. Tabii ki bir diğer olasılık ise kuşların, primatlardan farklı ve tamamen bağımsız bir şekilde bilinç geliştirmiş olmaları olarak gösteriliyor.