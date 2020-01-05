Disney’in büyük başarı yakalayan animasyon filmi Karlar Ülkesi’nin hikayesi devam ediyor. Karlar Ülkesi 2, tüm zamanların en çok gişe yapan animasyon filmi olurken 1,3 milyar dolar hasılatı da geride bırakmış oldu.

Karlar Ülkesi 2 artık resmi olarak tüm zamanların en büyük gişe yapan animasyon filmi. Bu hafta sonunda gelen rakamlar da dahil edildiğinde film toplamda 1,325 milyar dolara ulaştı. Böylece yapım, serinin ilk filminin 1,281 milyar dolarlık kapanış gişesini arkada bırakmış oldu.

Öte yandan bu iddia şimdilik tartışmaya kapalı değil. Tamamen animasyon teknikleriyle üretilen son Aslan Kral filmini de dahil ederseniz Karlar Ülkesi 2 listede 2. sıraya düşüyor. Aslan Kral ise 1,65 milyar dolar gişeyle zirvede yer alıyor. Disney ise filmi animasyon olarak değil canlandırmalı film olarak kabul ediyor.

Karlar Ülkesi 2, 2019’un en başarılı 3. filmi oldu

Karlar Ülkesi 2, 2019 yılının en büyük 3. filmi konumunda bulunuyor. Listenin en başında ise yine Disney’e ait olan Avengers: Endgame yer alıyor. Ardından da Aslan Kral geliyor. Karlar Ülkesi 2, yılın 3. tüm zamanların ise 14. en başarılı filmi olarak listelerde yer alıyor. Film ABD dışında 875 milyon dolar, ABD’de ise 450 milyon dolar gişe yaptı.

Karlar Ülkesi 2 filminde Elsa ve Anna, kendi krallıkları olan Arendelle’den çok daha uzakta bir maceraya yelken açıyor. Bu yolculukta elbette Kristoff, Olaf ve Sven onlara eşlik ediyor. İlk filmin yönetmenleri Chris Buck ve Jennifer Lee bu filmde yeniden yönetmen koltuğunu paylaşıyor. Hem seslendirme hem de şarkıların güfteci ve besteci kadrosu korunuyor ve Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad ve Ciarán Hinds bir kez daha yapımda yer alıyor. Kadroya Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jason Ritter, Rachel Matthews ve Jeremy Sisto da dahil oluyor.