Frozen 2 Tüm Dünyada 1 Milyar Dolarlık Hasılata Ulaştı

Walt Disney'in animasyonu Frozen 2, hafta sonu itibariyle tüm dünyada 1 milyar dolarlık hasılat elde etti. Film serisinin ilki Forzen, tüm dünyada 1 milyar 276 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Walt Disney animasyonu Frozen 2, haftasonu verileri ile birlikte dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Filmin ABD'deki haftasonu hasılatı 19,2 milyon dolar olarak açıklanırken, yurtdışındaki toplam geliri 55,7 milyon dolar oldu.

Böylece filmin ABD içinde elde ettiği toplam gelir 366,5 milyon dolara çıkarken, yurtdışı hasılatı 666 milyon dolar oldu. Frozen 2'nin toplam hasılatı ise 1 milyar 32 milyon dolar. Filmin yüksek yurtdışı hasılatı, serinin ilk filmi Frozen'ın 1 milyar 276 milyon dolarlık toplam hasılatına yaklaşılmasında önemli bir pay sahibi.

Frozen 2 şimdiye kadar net olarak 67 milyon dolar kazandırsa da, ilk seri 2014 yılında toplam 247 milyon dolar net gelir kazandırmıştı. Bununla birlikte, Frozen 2 henüz ilk seriyi geçemese de, toplam hasılatta en başarılı animasyon devam filmi olacak gibi görünüyor.

Lionsgate, MRC and T-Street ortak yapımı Knives Out ise üçüncü haftasında net olarak 9,25 milyon dolar kazandırdı. Filmin ABD içi toplam hasılatı ise 78,92 milyon dolar oldu. Rian Johnson'ın polisiye hikayesi, tüm dünyada 162,2 milyon dolar gelir elde etti.

Fox ve Disney yapımı Ford v Ferrari 184 milyon dolar hasılat elde ederken, Fox Searchlight’ın Jojo Rabbit filmi yurtiçinde 20 milyon dolar civarında hasılat elde edecek. Melina Matsoukas’ın Queen & Slim filmi hafta sonu 3,52 milyon dolar gelir elde ederken, filmin 17 günlük yurtiçi hasılatı 33,1 milyon dolar.

Marielle Heller’ın A Beautiful Day in the Neighborhood filmi dördüncü haftasonunda 3,37 milyon dolar yurtiçi hasılatı elde ederken, 24 günlük yurtiçi performansı 49,345 milyon dolar. Kasi Lemmons’un Harriet filminin ise bu gece itibariyle toplam 41,7 milyon dolarlık yurtiçi hasılatına ulaşması bekleniyor.