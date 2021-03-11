Kasedin Mucidi Lou Ottens, 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Günümüz müzik kültürünün gelişmesinde en büyük adımlardan biri olan kasetlerin mucidi Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ottens'in Philips ve Sony'nin kompakt diski oluşturmasında da büyük pay sahibi olduğu biliniyor.

Dijitalleşen dünyada artık pek fazla görmediğimiz kasetler, özellikle 90'lı yılların en ikonik eşyalarından biriydi. Bu efsanevi araç, özellikle müzik dinleme alışkanlıklarımızı çok kolay hale getirmişti. İçerisine kalem sokarak çıkardığımız film ipliklerini de özellikle 90'lı yılların çocukları yakından hatırlar. İşte bu ünlü kasetlerin mucidi eski Philips mühendisi Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti.

1960'lı yılların başında çalışmaya başlayan Ottens, o dönemde müzik dinlemek için yüksek kaliteli ses sağlayan, ancak çok hantal ve pahalı olan büyük makaradan makaraya bantlara bir karşılık olarak kaset teknolojisini geliştirmeye başladı. İlk başta kendisine rehberlik etmesi adına cebine sığabilecek boyutta ahşap bir prototip geliştiren Ottens, Philips'le anlaşarak 1963 yılında ilk "kompakt kaseti" tanıttı. Ottens'ın, bu başarısının ardından Philips ve Sony'nin kompakt diski oluşturmasında da pay sahibi olduğu biliniyor.

Müzik kültürünü değiştirdi

Ottens'in geliştirdiği bu teknoloji, günümüzdeki müzik kültürünün oluşmasını sağlayan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Müzik dinlemeyi pahalı ve her yerden erişilemeyen bir teknolojiden çıkaran Ottens, aynı zamanda oynatma listelerinin de çıkmasına ön ayak oldu.

Günümüzde dijital dünyada kasetleri pek göremiyor olsak da Guardians of the Galaxy filminde Star Lord'un kasetle müzik dinlemesiyle bu eşyalar tüm dünyada ufak çaplı yeni bir popülerlik kazandı. Hayatlarımıza bu denli büyük etki eden Ottens'ın huzurlar içinde uyumasını diliyoruz.