Kasım 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'ta İndirim, Yeni Puma'da Zam Var!

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Focus'a çok ufak bir indirim yaptı. Yeni Puma'nın manuel vites versiyonu ise Türkiye'den çekildi. Hâl böyle olunca otomobilin fiyatında ciddi bir artış yaşandı.

Peki Ford'un açıkladığı Kasım 2025 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Kuga 2.667.400 TL 2.667.400 TL Focus 2.247.300 TL 2.245.000 TL Yeni Puma 1.550.200 TL 1.839.800 TL Puma GEN-E 1.936.900 TL 1.936.900 TL

Kuga fiyatları - Kasım 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.667.400 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line, Otomatik 3.023.500 TL 1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 3.206.700 TL

2025 Ford Kuga, Ford'un popüler kompakt SUV modeli olarak biliniyor. Keskin hatlara sahip dış görünümü ve büyük dokunmatik ekranlı gelişmiş dijital kokpitiyle modern bir kullanıcı deneyimi sunan otomobil, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir aile aracı olmaya devam ediyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılan 2025 Ford Kuga, konforu, teknolojisi ve çok yönlülüğüyle ailelerin ve aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren iddialı bir SUV olarak konumlanıyor.

Focus fiyatları - Kasım 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.245.000 TL 1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.360.000 TL

Ford Focus, kompakt hatchback, sedan ve station wagon segmentinde dinamik sürüş özellikleri ve pratikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve keskin hatlarla markanın güncel estetiğini yansıtırken, iç mekanda gelişmiş dijital kokpit ve daha büyük, kullanıcı dostu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Focus, konforlu ve kaliteli iç mekanı, ergonomik düzenlemeleriyle günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor.

Yeni Puma fiyatları - Kasım 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.839.800 TL 1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.074.400 TL

2025 Puma, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin güncellenmiş versiyonu olarak daha keskin bir tasarımla ve gelişmiş teknolojilerle dikkat çekiyor. Yenilenen dış görünümüyle daha modern ve dinamik bir duruş sergileyen Puma, özellikle genç ve şehirli kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda, büyüyen dijital gösterge paneli ve daha geniş multimedya ekranıyla teknolojik ve kullanıcı dostu bir kokpit sunuluyor. Pratikliği ve geniş bagaj alanı ile öne çıkan Puma, şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyetini korurken, günlük ihtiyaçlar için yeterli alanı sunuyor.

Puma GEN-E fiyatları - Kasım 2025

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 123 kW, Elektrikli Premium, Otomatik 1.936.900 TL

Ford Puma Gen E, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanmış dış görünümüyle daha aerodinamik ve modern bir estetiğe sahip olan Puma Gen E, iç mekanda tamamen dijital ve minimalist bir kokpit sunuyor. Genişletilmiş dokunmatik ekranlar ve sezgisel kontrollerle yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Çevre dostu yaklaşımı ve düşük yürütme maliyetleriyle 2025 Ford Puma Gen E, kompakt boyutlu, şık tasarımlı ve tamamen elektrikli bir SUV arayan şehirli kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.