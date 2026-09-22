Kasko Sigortası Rehberi: Türler, Teminatlar ve Doğru Poliçe

Kasko, zorunlu olmamasına rağmen araç sahiplerinin büyük bölümünün tercih ettiği bir güvencedir. Bunun nedeni açıktır: kasko, kazadan çalınmaya, yangından doğal afetlere kadar aracın kendisinde oluşabilecek zararları poliçe kapsamı doğrultusunda karşılar. Ancak her kasko poliçesi aynı değildir; kapsam, tür ve teminatlar poliçeden poliçeye ciddi biçimde farklılaşır.

Bu nedenle doğru kararı verebilmek için kasko türlerini, sigorta bedelinin nasıl belirlendiğini ve poliçeyi genişleten ek teminatları tanımak gerekir. Bu rehberde kasko sigortasını seçerken bilmeniz gereken temel başlıkları bir araya getirdik.

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Kasko Türleri Arasındaki Farklar

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Kasko poliçeleri, sundukları teminatın genişliğine göre farklı türlerde sunulabilir. Dar kapsamlı kasko poliçeleri yalnızca sınırlı sayıda riski güvence altına alırken, standart kasko genellikle çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma gibi temel riskleri kapsar. Genişletilmiş kasko ise bu temel yapının üzerine ek teminatlar ekleyerek daha kapsamlı bir koruma sunar. Hangi türün uygun olduğu, aracın değerine, kullanım şekline ve sürücünün ihtiyaçlarına göre değişir. Bu nedenle poliçe seçiminde türün kapsamı mutlaka netleştirilmelidir.

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Sigorta Bedeli ve Aracın Değeri Nasıl Belirlenir?

Kasko poliçesinde en kritik başlıklardan biri, aracın hangi değer üzerinden güvence altına alındığıdır. Bu değer, aracın güncel piyasa değerini yansıtacak şekilde belirlenir ve sektörde bu amaçla yayımlanan kasko değer listeleri sıklıkla referans alınır. Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi, özellikle aracın pert olması ya da çalınması gibi durumlarda büyük önem taşır; çünkü ödenecek tazminat bu değer üzerinden hesaplanır. Araçlar zamanla değer kaybettiği için, bu tutarın her yıl güncellenmesi de gerekir.

Hasarsızlık İndirimi: Kazanmak ve Korumak

Kaskoda fiyatı etkileyen en önemli unsurlardan biri hasarsızlık indirimidir. Kaza yapmadan ve hasar bildirmeden geçirilen her yıl, poliçe yenilemesinde prim indirimi olarak geri döner. Bu indirim, sürücünün zaman içinde biriktirdiği önemli bir avantajdır. Kasko sigortası seçenekleri değerlendirilirken, mevcut hasarsızlık durumunun yeni poliçeye nasıl yansıdığını kontrol etmek faydalı olur.

Küçük bir hasar için poliçeyi kullanmanın, bazen kazanılmış indirimin gerilemesine yol açabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle düşük tutarlı hasarlarda poliçenin kullanılıp kullanılmayacağı dikkatle değerlendirilebilir.

Poliçeyi Genişleten Ek Teminatlar

Kaskonun asıl esnekliği, eklenebilen teminatlarda ortaya çıkar. Kaza sırasında araç kullanılamaz hale geldiğinde devreye giren ikame araç teminatı, günlük hayatını aracıyla sürdüren sürücüler için önemli bir kolaylıktır. Cam kırılması, ferdi kaza ve hukuksal koruma da sık tercih edilen ek teminatlar arasındadır.

Bunların yanında anahtar kaybı, küçük onarımlar için sunulan çözümler ve yurt dışı kullanım teminatı gibi seçenekler de poliçeye eklenebilir. Her ek teminat koruma alanını genişletirken maliyeti de artırdığından, gerçekten ihtiyaç duyulan teminatları seçmek en dengeli yaklaşımdır.

Kasko Poliçesini Yenilerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kasko, bir kez yapılıp unutulan bir poliçe değildir; her yenilemede ihtiyaçların yeniden değerlendirilmesi gerekir. Aracın değeri değiştiği için sigorta bedelinin güncellenmesi, hem eksik hem de fazla sigortalamayı önler.

Yenileme sırasında biriken hasarsızlık indiriminin korunması, ek teminatların hâlâ ihtiyaca uygun olup olmadığının gözden geçirilmesi ve teminat kapsamının kontrol edilmesi önemlidir. Böylece poliçe, her dönem araca ve sürücüye en uygun şekilde güncel kalır.

Kasko sigortası, doğru tür ve teminatlarla kurgulandığında aracı beklenmedik risklere karşı en etkili şekilde koruyan güvencelerden biridir. Türler, sigorta bedeli, hasarsızlık indirimi ve ek teminatlar birlikte değerlendirildiğinde, poliçe hem bütçeye hem de ihtiyaca uygun hale gelir. Aracına en uygun korumayı oluşturmak isteyenler, Eureko Sigorta kasko sigortası çözümlerini inceleyerek kendi araç ve kullanım profillerine uygun teminatları değerlendirebilir.