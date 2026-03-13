Katlanabilir iPhone’un Bazı Özellikleri ve Fiyatları Ortaya Çıktı: MacBook Pro’dan Pahalı Olabilir!

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı katlanabilir iPhone'un RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı. Ayrıca muhtemel fiyatları da ortaya çıktı.

Apple, bu sene eylülde gerçekleştireceği iPhone lansmanında tarihe geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirketin ilk katlanabilir iPhone’unu bu etkinlikte tanıtmasını bekliyoruz. Katlanabilir iPhone hakkında şimdiye kadar birçok bilgi gelmişti. Bunlara bugün yenileri eklendi.

The Bell ve Instant Digital tarafından paylaşılan yeni bilgiler, yatay katlanır bir tasarıma sahip olacak katlanabilir iPhone modelinin teknik detaylarını ve fiyatlarını bizlerle buluşturuyor. Gelin iPhone Fold veya iPhone Ultra ismini alması beklenen bu cihaz hakkındaki yeni bilgilere bakalım.

Katlanabilir iPhone nasıl özelliklerle gelecek? Fiyatları ne kadar olacak?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone Fold modeli, Apple’ın Pro modellerinde olduğu gibi 12 GB LPDDR5X RAM ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama tarafıyla ilgili de bilgiler var. Cihazın 256 GB’tan başlayacağı aktarılmış. 512 GB ve 1 TB da diğer depolama seçenekleri arasında yer alacak. Yani iPhone 17 Pro Max’te gördüğümüz 2 TB’ı katlanabilir iPhone’da görmeyeceğiz.

Bir başka kaynak olan Instant Digital ise iPhone Fold’un muhtemel fiyatlarını paylaştı. Fiyatlara baktığımızda başlangıcın tıpkı daha önceki söylentiler gibi 2000 dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. 1 TB’lık versiyonun fiyatı ise bir MacBook Pro fiyatı kadar yüksek olarak karşımıza çıkabilir. Aşağıdan muhtemel fiyatları görebilirsiniz.