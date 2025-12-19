Katlanabilir iPhone Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Satışlarda Gecikme Olabilir!

Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre telefon 2026'da tanıtılmasına rağmen tam satışlar bir sonraki yıla sarkabilir.

2026 yılı, Apple için dolu dolu bir yıl olacak. Öyle ki şirketin birçok yeni ürünü önümüzdeki yıl tanıttığını göreceğiz. Bunlardan en çok dikakt çekeni ise şirketi yepyeni bir kategoriye sokacak katlanabilir iPhone olacak. Yatay katlanan şekilde gelecek cihazın Eylül 2026’da iPhone 18 ile tanıtılmasını bekliyoruz.

Şimdi ise katlanabilir iPhone konusunda yeni bilgiler geldi. Apple hakkında doğru çıkan sızıntılarıyla bilinen analist Ming-Chi Kuo, katlanabilir **iPhone’un üretimi ve satışa sunulmasıyla **ilgili beklentilerini paylaştı.

Katlanabilir iPhone, üretim zorlukları nedeniyle 2026’da tanıtılıp, tam satışa 2027’de başlayabilir

Kuo’un edindiği bilgilere göre katlanabilir iPhone modeli bazı tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Öyle ki cihazın geliştirilme süreci beklentilerin gerisinde kaldı. Bu da Apple için bazı üretim zorlukları oluşturdu ve cihazın beklenen tarihe kadar yeterli üretim yapamamasına neden olabilir. Düşük arz ve beklenen güçlü talep de bazı gecikmelere neden olabilir.

İddiaya göre plan hâlâ telefonu 2026’da tanıtmak. Ancak üretimin yeterli olmaması nedeniyle yüksek stoğun gelmesi ve tam piyasaya sürülmesi 2027’yi bulabilir. Yani telefonun önümüzdeki yıl tanıtıldığını ancak sınırlı sayıda olduğunu görebiliriz. 2027’de ise tam stokların gelmesiyle asıl satışlar başlayabilir. Geliştirilme sürecindeki zorlukların Apple’ın menteşe mekanizması, kırışma sorununu ortadan kaldıran sistemi gibi zorlayıcı tasarım unsurları olduğu söyleniyor.

Tabii ki bunların hepsinin birer iddia olduğunu, herhangi bir resmî bilgi bulunmadığını belirtmek gerek. Neyin doğru neyin yanlış çıkacağını zamanla göreceğiz. Chazın 7,7 inç ve 5,5 inç ekranlarla gelmesi ve 2000 dolar civarı fiyata sahip olması bekleniyor.