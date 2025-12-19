Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Katlanabilir iPhone Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Satışlarda Gecikme Olabilir!

Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre telefon 2026'da tanıtılmasına rağmen tam satışlar bir sonraki yıla sarkabilir.

Katlanabilir iPhone Hakkında Yeni Bilgiler Geldi: Satışlarda Gecikme Olabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2026 yılı, Apple için dolu dolu bir yıl olacak. Öyle ki şirketin birçok yeni ürünü önümüzdeki yıl tanıttığını göreceğiz. Bunlardan en çok dikakt çekeni ise şirketi yepyeni bir kategoriye sokacak katlanabilir iPhone olacak. Yatay katlanan şekilde gelecek cihazın Eylül 2026’da iPhone 18 ile tanıtılmasını bekliyoruz.

Şimdi ise katlanabilir iPhone konusunda yeni bilgiler geldi. Apple hakkında doğru çıkan sızıntılarıyla bilinen analist Ming-Chi Kuo, katlanabilir **iPhone’un üretimi ve satışa sunulmasıyla **ilgili beklentilerini paylaştı.

Katlanabilir iPhone, üretim zorlukları nedeniyle 2026’da tanıtılıp, tam satışa 2027’de başlayabilir

gei

Kuo’un edindiği bilgilere göre katlanabilir iPhone modeli bazı tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Öyle ki cihazın geliştirilme süreci beklentilerin gerisinde kaldı. Bu da Apple için bazı üretim zorlukları oluşturdu ve cihazın beklenen tarihe kadar yeterli üretim yapamamasına neden olabilir. Düşük arz ve beklenen güçlü talep de bazı gecikmelere neden olabilir.

İddiaya göre plan hâlâ telefonu 2026’da tanıtmak. Ancak üretimin yeterli olmaması nedeniyle yüksek stoğun gelmesi ve tam piyasaya sürülmesi 2027’yi bulabilir. Yani telefonun önümüzdeki yıl tanıtıldığını ancak sınırlı sayıda olduğunu görebiliriz. 2027’de ise tam stokların gelmesiyle asıl satışlar başlayabilir. Geliştirilme sürecindeki zorlukların Apple’ın menteşe mekanizması, kırışma sorununu ortadan kaldıran sistemi gibi zorlayıcı tasarım unsurları olduğu söyleniyor.

Tabii ki bunların hepsinin birer iddia olduğunu, herhangi bir resmî bilgi bulunmadığını belirtmek gerek. Neyin doğru neyin yanlış çıkacağını zamanla göreceğiz. Chazın 7,7 inç ve 5,5 inç ekranlarla gelmesi ve 2000 dolar civarı fiyata sahip olması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone'un Taslakları Ortaya Çıktı: Tasarımı Belli Oldu! Katlanabilir iPhone'un Taslakları Ortaya Çıktı: Tasarımı Belli Oldu!
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim