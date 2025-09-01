Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, ilk katlanabilir iPhone'da yıllar önce kaldırılan Touch ID parmak izi sensörünü geri getirecek ve Face ID kullanmayacak.

Apple, 2026 yılında iPhone modellerinde yepyeni bir kategoriye girmeye hazırlanıyor. Şirket, ilk katlanabilir iPhone’u önümüzdeki yıl piyasaya sürecek. Cihaz hakkında şimdiye kadar birçok farklı sızıntı görmüştük. Yatay katlanan ince tasarımlı bir model olacağı ve ekran kırışıklığı sorununu ortadan kaldıracağı söyleniyordu.

Şimdi ise katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Ming-Chi Kuo, bugün yaptığı paylaşımında telefon hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Face ID yerine Touch ID kullanacağı neredeyse kesinleşti

Kuo, yaptığı paylaşımda Apple’ın katlanabilir iPhone’larda Face ID yüz tanıma sistemi yerine yıllar önce bıraktığı Touch ID parmak izi sensörünü kullanacağını belirtti. Geçen hafta Bloomberg’den güvenilir kaynak Mark Gurman da aynı şeyi söylemişti. Bu iki kaynağın aynı şeyi belirtmesi, telefonda Touch ID kullanılacağını neredeyse kesinleştiriyor.

Aslında Kuo, bu bilgiyi yılın başlarında da paylaşmıştı. İlk paylaşımında Apple’ın biraz modası geçmiş bir yöntem olan yan tarafa Touch ID parmak izi sensörü yerleştireceğini söylemişti. Ancak yıl içinde gelen diğer söylentiler, Touch ID’nin günümüzdeki sistemlere daha uyumlu olan ekran içinde olacağını gösteriyordu. Fakat Kuo, bugünkü paylaşımında iddialarını yineledi ve Apple’ın gerçekten de katlanabilir iPhone’da yan tarafa yerleştirilen parmak izi sensörü kullanacağını öne sürdü.

Tabii ki bir iddia olduğu için hangisi doğru çıkacak bilemiyoruz. Yan tarafa yerleştirilen bir parmak izi sensörü eskide kaldığı için kullanıcılar tarafından olumsuz karşılanabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Apple’ın Touch ID’yi 2017’de çıkan iPhone X ile ana modellerinde bıraktığını belirtelim. Sadece SE’lerde kullanılıyordu ancak iPhone 16e ile onlarda da kalmadı.