Katlanabilir iPhone'a Dair Yeni İddia: "İki iPhone Air'i Yan Yana Hayal Edin..."

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone'a dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialar doğruysa şirket "iPhone Air"i deneme tahtası olarak kullanmış.

Katlanabilir iPhone'a Dair Yeni İddia: "İki iPhone Air'i Yan Yana Hayal Edin..."
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Henüz yeni iPhone’lar raflarda yerini almışken, teknoloji dünyasının gözü şimdiden Apple’ın gelecek yıl tanıtacağı katlanabilir iPhone’da. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre ilk katlanabilir iPhone, tasarım açısından iki iPhone Air’in yan yana gelmiş hâline benzeyecek. Son derece ince yapısıyla dikkat çekecek olan model, ayrıca titanyum kasaya sahip olacak.

Sektör uzmanları, iPhone Air’in aslında bu katlanabilir model için bir “deneme tahtası” olduğunu düşünüyor. Apple’ın ilk katlanabilir iPhone olan iPhone Fold'da kullanacağı malzemelerden tasarım yapısına kadar pek çok şeyi iPhone Air'de denediği iddia ediliyor.

iPhone Air'de katlanabilir iPhone'a dair pek çok şeyi test edildi

Katlanabilir iPhone

Fiyat noktasına gelince, katlanabilir iPhone’un en az 2000 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Daha önceki sızıntılar fiyat aralığının 2100-2300 dolar arasında olabileceğini ortaya koymuştu. Bu da Apple’ın yeni cihazını yalnızca üst segment kullanıcıları hedefleyerek konumlandıracağı anlamına geliyor.

Şimdilik telefona dair somut bir bilgi yok ama iPhone 18 serisiyle birlikte 2026 sonbaharında tanıtılması planlanıyor. Tabii ilk kez piyasaya sürülecek bu tip modellerde olduğu gibi, lansman tarihinin Ekim veya Kasım'a sarkabileceği de ihtimaller arasında.

Peki sizin iPhone Fold'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

