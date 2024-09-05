Baş ağrısı her birimiz için her zaman can sıkıcıdır. Ancak yaz aylarında özellikle sıcaklığın dayanılmaz derecede arttığı günlerde, kış günlerine kıyasla başınızın daha çok ağrıdığını fark etmişsinizdir. Peki bunun sebebi nedir?

Artan sıcaklıklar, çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirir. Halsizlik, hiçbir şey yapmama isteği, baş ağrısı…

Gelin, sıcaklıklar arttığında neden başımızın ağrıdığına bakalım.

Baş ağrılarının sıcak havayla birlikte artmasının arkasında birçok sebep vardır.

Örneğin ısı ve baş ağrıları üzerinde yapılan araştırmaların çoğu bu ikililiğin arasında bir korelasyon olduğunu gösterir. Eğer bir çalışmayla yılın farklı aylarında baş ağrısı sebebiyle hastaneye yatan kişi oranlarına bakılırsa, bu rahatsızlığın yaz aylarında daha yaygın olduğu rahatlıkla görülebilir.

Ancak bu, sıcaklığın doğrudan baş ağrısına sebep olduğunu kanıtlamaz. Yaz aylarında meydana gelen hava kalitesi, ışık maruziyeti veya aktivite seviyeleri gibi farklı çevresel ve yaşam tarzı değişiklikleri de baş ağrılarına sebebiyet verebilir.

Daha sıcak aylar ve daha uzun günler, daha fazla UV ışığına maruz kalmak demektir.

Ancak ışığa maruz kalmak ve baş ağrılarının ortaya çıkışı karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Örneğin bazı araştırmalar, parlak ışığın kendi başına bir baş ağrısı tetikleyicisi olmadığını öne sürse de migreni olan kişiler genellikle bir atak sırasında parlak ışıklara karşı hassastır.

Bu sebeple kavurucu bir yaz güneşinin, mevcut baş ağrılarını şiddetlendirmesi mümkün olabilir. Sıcaklık ayrıca insanların rutinlerini bozma eğilimindedir ve baş ağrılarını daha olası hâle getiren yaşam tarzı değişiklerini teşvik eder.

Örneğin insanlar dışarısı sıcakken iştahlarında düşüşler yaşayabilir ve bu sebeple çok uzun süre yemek yememekten kaynaklanan kan şekeri dalgalanması baş ağrısına sebep olabilir. Bunun üzerine sıcak havalar, uyku düzenini de bozabilir. Hâliyle uykusuzluk, baş ağrısı olarak geri döner.

Özetle sıcak havalarda baş ağrılarının daha fazla gözükmesinin sebebi, bu havanın üzerimizde yarattığı etkilerle ilişkilidir.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: