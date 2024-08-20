Sabah kalktığınızda ya da gün içerisinde ansızın gelen baş ağrıları, bir hayli can sıkıcı oluyor. Birçoğumuz hemen ağrı kesiciye başvuruyoruz ama öncesinde aklınıza şunu da getirmeniz lazım: Susuz kalmış olabilir miyim?

Su içmek, en az ağrı kesici kadar etkili bir yöntem.

Peki, baş ağrılarımız ve suyun arasında nasıl bir etki var? Şaşırtıcı şekilde nasıl oluyor da baş ağrımız geçiyor?

Dehidrasyon, baş ağrılarının gizli düşmanı.

Baş ağrılarının pek çok sebebi olabilir; stres, alkol, uykusuzluk, hormonal değişiklikler… Ancak dehidrasyon yani vücudun susuz kalması da baş ağrılarının yaygın bir sebebi.

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’nın sudan oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Bu suyun eksilmesi de vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkiliyor.

Beyin, su eksikliğine karşı oldukça hassas. Dehidrasyon da beyinde sıvı azalmasına ve beyindeki kan damarlarının daralmasına yol açıyor ve bu da baş ağrısına neden olabiliyor.

Su içmenin baş ağrısına etkisi üzerine yapılan araştırmalar mevcut.

Örneğin, bir çalışma, düzenli su tüketiminin baş ağrısı sıklığını ve şiddetini azaltabileceğini gösteriyor. Bir grup katılımcıya yeterli su içmeleri sağlanıyor ve diğer bir gruba ise normal su tüketim miktarlarını devam ettirmeleri söyleniyor.

Çalışmanın sonunda, yeterli su içen grubun baş ağrısı şikâyetlerinin belirgin şekilde azaldığı gözleniyor.

Bir başka araştırma ise susuzluk sonucu oluşan baş ağrılarının, sadece su içilerek hafifletilebileceğini ortaya koyuyor. Bu durum da suyun, doğal bir ağrı kesici gibi işlev gördüğünü ve baş ağrısını hafifletmede etkili olduğunu kanıtlar nitelikte.

Günlük su tüketimi ile baş ağrısını önleyin.

Baş ağrısından korunmanın en basit yollarından biri aslında günlük su tüketimine dikkat etmek. Yetişkin bir insanın günde en az 2-2,5 litre su tüketmesi gerektiği öneriliyor ancak bu miktar tabii ki kişiden kişiye göre değişebiliyor.

Vücudunuzu iyi tanıyarak ihtiyacı olan suyu tüketerek baş ağrılarınızın oluşma riskini azaltabilirsiniz.

Ayrıca susuzluk hissi yaşamadan önce su içmeye özen göstererek de baş ağrılarının önlenmesinde etkili davranabilirsiniz.

Bir dahaki sefere başınız ağrıdığında, önce bir bardak su içmeyi deneyin. Vücudunuzun size teşekkür ettiğini hissedeceksiniz!

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