Gecenin ilerleyen saatlerinde birkaç içki fazla kaçırdıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmak, genellikle beraberinde zonklayan bir baş ağrısını da getirir. Peki, neden alkol aldıktan sonraki gün başımız ağrır?

Yataktan kendimizi kazımak istediğimiz, başımızı alıp başka yere koymak için can attığımız, kısacası ertesi günün pişmanlıkla geçtiği bu baş ağrısının tabii ki tek sorumlusu alkol türü ve tüketim miktarı.

Ancak vücudumuzda ne oluyor da baş ağrısı ortaya çıkıyor? Bunun nedenlerini bilerek belki alkol tüketiminize daha dikkat edebilirsiniz.

Alkol, tüketildiği anda vücudumuzda bir dizi biyokimyasal reaksiyonu tetikliyor.

Öncelikle, alkol vücudumuzda bir diüretik (idrar söktürücü) olarak işlev görüyor. Daha sık tuvalete gitmemize neden olarak vücuttan fazla miktarda su ve elektrolit kaybına yol açıyor. Bu durum da dehidrasyona yani vücudun susuz kalmasına neden oluyor.

Dehidrasyon ise kan damarlarının daralmasına ve beyindeki sıvı seviyelerinin düşmesine yol açarak baş ağrısını ortaya çıkarıyor.

Alkol, beynimizdeki kimyasalları da etkiliyor.

Alkol tüketimi sırasında beyinde dopamin salgılanması artıyor ve kısa süreli mutluluk ve rahatlama hissi yaratıyor. Ancak alkolün etkisi geçtikten sonra beyindeki dopamin seviyeleri hızla düşüyor ve bu durum sinir sisteminin dengesini de bozuyor. Beyin, bu dengesizliğe tepki olarak çeşitli kimyasallar salgılayarak baş ağrısına yol açabiliyor.

Alkol, mide asidi üretimini artırarak mide zarını tahriş edebiliyor.

Bu durum, mide bulantısı ve reflü gibi sorunlara neden olabiliyor. Aynı zamanda alkol tüketimi karaciğerin alkolü parçalarken asetaldehit adı verilen bir yan ürün üretmesine yol açıyor. Asetaldehit, vücutta birikerek toksik etkilere neden olarak baş ağrısının diğer nedenlerinden biri oluyor.

Aç karnına mı içtiniz?

Alkol aynı zamanda karaciğerin glikoz üretimini engelleyerek kan şekerinin düşmesine yol açıyor. Düşük kan şekeri ise halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısını tetikliyor. Özellikle aç karnına alkol tüketmek bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Uyku düzenimizi olumsuz etkiliyor.

Alkol aldığınızda daha rahat uykuya daldığınızı düşünüyor olabilirsiniz ancak uyku kaliteniz ciddi oranda düşüyor. Uyku sırasında yeterince dinlenemeyen vücut da ertesi gün baş ağrısı yapabiliyor.

Herkesin toleransı farklı.

Akşamdan kalmalık herkes için farklı. Genetik faktörler, yaş, cinsiyet ve genel sağlık durumu, alkol sonrası baş ağrısını etkileyen en önemli unsurlar. Örneğin, birçok kişide şarap baş ağrısı yapabiliyorken bu bazıları için sadece bir biradan ibaret. Alkolün türü ve miktarı kadar markası da bazı insanları etkileyebiliyor.

Ölçülü olup vücudunuzu iyi tanıyarak baş ağrılarınızın önüne geçebilirsiniz. Her şeyin fazlası, bu konuda da zarar olarak karşımıza çıkıyor.

Peki siz, baş ağrısı yaşamamak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

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