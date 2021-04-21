Dün bir etkinlik düzenleyen ABD merkezli teknoloji devi Apple, en yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında duyurulan ürünler ise kayıp ürün bulma cihazı AirTag, mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 7 farklı renk seçeneğine sahip M1 işlemcili iMac, 5. nesil iPad Pro ve Apple TV 4K oldu.
Apple'ın duyurduğu yeni ürünler, ülkemizdeki Apple hayranlarını da heyecanlandırdı. Zira ürünlerin sunduğu özellikler, pek çok tüketicinin beklentisini karşılayacak türdendi. Ancak şimdi, Türkiye'de satışa sunulan Apple ürünleri ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirket, Türkiye'de sattığı ürünler için adeta zam furyası başlattı. Özellikle de iPad'ler, ciddi anlamda zamlanmış durumda.
İşte Apple Türkiye'nin zam yaptığı bazı ürünler
Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte özellikle de yeni iPad Pro modeli ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak bu etkinlik, hali hazırda satılmakta olan iPad modellerine zam olarak geri dönüş yaptı. Üstelik bazı modellerdeki zam oranı gerçekten de yüksek denebilecek seviyede. Buna göre Apple Türkiye'deki bazı ürünlerin yeni fiyatları şöyle oldu:
- iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399 TL (8.399 TL idi)
- iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999 TL (7.199 TL idi)
- iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799 TL (7.199 TL idi)
- iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL (5.799 TL idi)
- iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899 TL (5.199 TL idi)
- iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899 TL (4.399 TL idi)
- iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499 TL (3.999 TL idi)
- iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499 TL (3.199 TL idi)
- iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399 TL (6.399 TL idi)
- iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999 TL (5.199 TL)
- iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799 TL (4.999 TL idi)
- iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399 TL (3.799 TL idi)
- iPad Air (4. nesil) Smart Folio: 799 TL (699 TL idi)
- Magic Keyboard: 2.999 TL (2.499 TL idi)
- Smart Keyboard Folio: 1.749 TL (1.499 TL idi)
- Smart Keyboard: 1.499 TL (1.299 TL idi)