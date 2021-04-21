Apple Türkiye, satışta bulunan başta iPad olmak üzere bazı ürünlerin fiyatlarına zam yaptı. Ürünlerin özelliklerine göre değişen zam oranları, bazı ürünler için gerçekten de yüksek denebilecek düzeyde. İşte Apple'ın zam kararı sonrası fiyatı güncellenen ürünler...

Dün bir etkinlik düzenleyen ABD merkezli teknoloji devi Apple, en yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında duyurulan ürünler ise kayıp ürün bulma cihazı AirTag, mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 7 farklı renk seçeneğine sahip M1 işlemcili iMac, 5. nesil iPad Pro ve Apple TV 4K oldu.

Apple'ın duyurduğu yeni ürünler, ülkemizdeki Apple hayranlarını da heyecanlandırdı. Zira ürünlerin sunduğu özellikler, pek çok tüketicinin beklentisini karşılayacak türdendi. Ancak şimdi, Türkiye'de satışa sunulan Apple ürünleri ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirket, Türkiye'de sattığı ürünler için adeta zam furyası başlattı. Özellikle de iPad'ler, ciddi anlamda zamlanmış durumda.

İşte Apple Türkiye'nin zam yaptığı bazı ürünler

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte özellikle de yeni iPad Pro modeli ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ancak bu etkinlik, hali hazırda satılmakta olan iPad modellerine zam olarak geri dönüş yaptı. Üstelik bazı modellerdeki zam oranı gerçekten de yüksek denebilecek seviyede. Buna göre Apple Türkiye'deki bazı ürünlerin yeni fiyatları şöyle oldu: