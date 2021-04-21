Apple, 2017'de duyurulan modelin ciddi bir şekilde iyileştirilmiş versiyonu diyebileceğimiz yeni Apple TV 4K'yı duyurdu. Yeni set üstü TV cihazı, yepyeni özelliklerin yanı sıra tamamen güncellenmiş bir kumanda sunuyor.

Apple, 2017 yılında duyurulan Apple TV 4K'nın aynı ismi koruyan güncellenmiş versiyonunu dün akşam gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde resmen duyurdu. Yine maksimum 4K çözünürlük destekliyor olmasına karşın A12 Bionic işlemci sayesinde yüksek kare hızlarında HDR video desteğine sahip olan yeni Apple TV 4K, ayrıca uyumlu bir iPhone ile AirPlay üzerinden 60 fps Dolby Vision görüntü aktarımına da izin veriyor.

Daha iyi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ses kodeklerini de desteklemekte olan yeni Apple TV 4K, yine de 120 Hz görüntü akışını desteklemiyor. Dolayısı ile Apple TV'nin bir FPS oyunu oynamak için hata doğru bir seçenek olmadığını ifade edebiliriz. Tabi FPS oyunu oynamak için neden Apple TV'yi tercih edesiniz, orası apayrı bir konu…

Apple TV'nin kumandası baştan aşağı yenilendi

Apple, cihazın ana kutusunda önemli bir tasarım güncellemesi yapmadı ki TV'ye bağladıktan sonra bir daha neredeyse hiç yerinden oynatmayacağımız için cihazın daha performanslı çalışmasını sağlayacak güncellemeler dışında yapılacak bir tasarım değişikliğinin bir önemi de bulunmuyordu. Ancak kullanıcıların daima elinde olacak Apple TV kumandası, ciddi şekilde güncellenmiş durumda.

Bir önceki nesle göre daha kalın bir gövdeye sahip olan Apple TV kumandası, buna rağmen ele çok daha iyi oturan ergonomik bir tasarıma sahip. Kullanıcıların fazlasıyla eleştirdiği kaydırma panelini yeni bir beş yönlü dokunmatik yüzey ile güncelleyen Apple, kumandaya bir açma/kapama düğmesi de eklemiş durumda.

Apple TV'nin kumandasındaki Siri tuşu, sağ elle kullanıma göre konumlandırılmış

Ayrıca kullanıcıların Siri ile daha kolay etkileşime girebilmesi için baş parmağın hemen altında kalan bir Siri düğmesi de bulunuyor. Tabi bu düğmeyi Apple'ın düşündüğü gibi kullanabilmeniz için öncelikle sağlak olmanız gerekiyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre yeni Apple TV 4K'nın üzerinde bulunan ışık sensörü, Apple TV'nin televizyonunuzun renklerini otomatik olarak optimize etmesini mümkün kılıyor. Böylece ışığın bol olduğu gündüz saatleri ile film gecelerinde aynı renk ayarlarını kullanmıyorsunuz.

Yeni Apple TV 4K, kullanıcılara 32 GB ve 64 GB şeklinde iki ayrı bellek seçeneği sunuyor. 32 GB'lık sürüm için 179 dolar fiyat etiketi açıklanırken; 64 GB'lık versiyon için 199 dolar fiyat biçilmiş durumda. Ayrıca 1080p çözünürlük de bana yeter diyenler için Apple TV HD, uzaktan kumandası ile birlikte 149 dolar fiyat ile satışa sunulacak.