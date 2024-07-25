Sizin de bilgisayar masanız hep dağınıksa bir düzenleyiciye ihtiyacınız olabilir. KDD 3ü1 Arada Masa Standı ile eşyalarınız etrafa dağılmıyor. Masada size daha çok yer açan KDD 3ü1 Arada Masa Standının özelliklerine bakalım mı?

Masanızdaki düzeni sağlamak için organizerler gerekiyor. Masalarda düzeni sağlayacak organizerlerden biri ise masa standları.

KDD 3ü1 Arada Masa Standı ile masanızın daha düzenli olmasını istemez misiniz? Bu standın özelliklerini sizin için inceledik!

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Kulaklık, bardak ve oyun konsolu tutabilen KDD 3ü1 Arada Masa Standı ile eşyalarınız masada yer kaplamıyor ve masanız hep düzenli oluyor.

3'ü 1 arada bu ürüne kulaklık, oyun konsolları ve bardak koyulabiliyor.

Tüm kulaklıklara uygun bir tasarımı var.

Kontrolör askısını bardaklık ile değiştirmek mümkün.

Klipslerin ucunda pedler olduğu için masayı çizmiyor. Bu pedler ayrıca kulaklıkların düşmesini de engelliyor.

Ayarlanabilir düğmeleri kolayca bükülebiliyor ve sabitlenebiliyor.

Kulaklık kablosu düzenleyicisi de var, bu sayede kablonuz ortada olmuyor.

Kurulum gerektirmeyen tasarımı sayesinde kolayca takıp çıkarabileceğiniz KDD 3ü1 Arada Masa Standı için tıklayın.

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