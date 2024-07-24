En çok tercih edilen oyuncu koltuğu markalarından Hawk'ın Fab C3 Oyuncu Koltuğu indirime girdi. İndirimdeki bu koltuğun özelliklerine birlikte bakalım mı?

Oyuncu koltukları, bilgisayar başında uzun saatler geçiren herkes için gerekli ürünler. Hem sağlık hem de konfor için olmazsa olmaz olan bu ürünlerin dayanıklılık ve ergonomik bir tasarıma sahip olma gibi önemli detayları var.

Hazır indirime girmişken Hawk Fab C3 oyuncu koltuğunun özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım mı?

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Ergonomik ve akıllı süngerden üretilen Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğunun yumuşak bir kumaşı var.

Baş yastığı ve bel desteği sayesinde oldukça rahat olan Hawk oyuncu koltuğunun tüm süngerleri 60 DNS sertliğe sahip.

2 mm demir alaşımla güçlendirilen süngerleri uzun süre kullanmak mümkün.

Baş yastığı bel desteğinde kullanılan akıllı süngerler sayesinde maksimum konfor ve destek sağlanıyor.

Nefes alabilir kumaşı var. Bu da terleme sorununu minimuma indiriyor.

Ürünün üzerindeki dikişler yıpranmalara karşı dayanıklı.

Üstü yumuşak plastik olan 3D kollar ile hareket alanı daha geniş.

Yanlardaki mekanizmaları kullanarak yükseklik ayarını ve sallanma hareketini kontrol edebilirsiniz.

120 kg'ye kadar ve 190 cm'ye kadar ölçülere sahip herkes için kullanıma uygun.

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