Fiyatına göre ideal bir seçenek olarak gözümüze çarpan Lenovo LOQ 15IRH8'i sizler için araştırdık. Eğer ki bir oyuncu bilgisayarı almak istiyorsanız bu içerik tam size göre olabilir.

Amazon'da indirimli fiyatı ile karşımıza çıkan Lenovo LOQ 15IRH8 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, oyun tutkunları için tasarlanan modeller arasında yer alıyor. Hem fiyatı uygun olsun hem de oyun oynayabileyim diyenler için ideal bir ürün olan bu dizüstü bilgisayarın, beklentilerinizi karşılayıp karşılamayacağını merak ediyorsanız bu içerik oldukça işinize yarayabilir.

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Lenovo LOQ 15IRH8 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı fiyat-performans açısından bakıldığında ideal bir seçenek diyebiliriz

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ekran Boyutu: 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Panel Tipi: IPS (LED)

Bellek Türü: 8 GB DDR5

İşlemci Modeli: Intel Core i5-12450H

İşlemci Çekirdeği: 8 Adet

Sabit Disk (SSD) Tipi: 512 GB NVMe M.2 (PCIe 4.0)

GPU Modeli: NVIDIA GeForce RTX 4050 95W

Dahili Grafik Modeli: 12.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik

Wi-Fi Teknolojisi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Kamera Özellikleri: 720p (Kapatılabilir)

Dayanıklı yapısı ve optimize edilmiş soğutma sistemi ile Lenovo LOQ 15IRH8, uzun süreli oyun oturumları için uygun bir seçenek olabilir. Klavyesi, ergonomik tasarımıyla dikkat çekerken; ses sistemi de oyun deneyiminizi zenginleştirmeye yardımcı oluyor.

Oyun deneyiminizi artıracak gelişmiş özellikler sunan bu bilgisayar, LA1 AI çipi ve Lenovo AI Engine+ sensörlerle desteklenmiş sistemiyle de öne çıkıyor. Nvidia Advanced Optimus özelliği ise MUX Anahtarı ile birleşerek gecikmeyi minimuma indirir, pil ömrünü maksimum seviyeye çıkarır ve FPS (kare hızı) performansınızı artırır. Bu sayede oyunlarınızı daha akıcı ve hızlı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Yenilikçi tasarımı sayesinde 4 adede kadar ısı borusu, çift 85mm 12V yüksek hızlı fan, %28,6 daha büyük hava girişi ve %24 daha büyük çıkış delikleri içerir. Böylece istediğiniz her yerde serin ve sessiz bir şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

Fiyat peformans açısından bakıldığında iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkan Lenovo LOQ 15IRH8 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, bu bütçe aralığında ideal bir seçenek olabilir. İndirimli fiyatı ile satışta olan bu ürünü tükenmeden sepetinize ekleyip satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

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